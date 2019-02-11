Большая маленькая ложь 2 сезон: 10 фактов о сериале, которые следует знать

Один из самых обсуждаемых сериалов прошлого года "Большая маленькая ложь" получил не только несколько наград, но и заслужил большое уважение и любовь зрителей. Сериал решили продлить на второй сезон и уже 9 февраля 2019 года стало известно, что премьеру следует ожидать в июне этого года.

Первый сезон, состоящий только из семи серий, увенчался большим успехом. Хотя пока неизвестно, сколько эпизодов будет в новом сезоне "Большой маленькой лжи", но в Cosmopolitan уже рассказали 9 интересных фактов о втором сезоне сериала, которыми постепенно делились создатели киноленты.

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1. К съемочному процессу присоединилась новая режиссерка. В первом сезоне с актерами работал режиссер Жан-Марк Валли, который решил уйти из сериала, поэтому на его замену поставили оскароносную Андреа Арнольду. Ранее она режиссировала такие фильмы как "Аквариум", "Грозовой перевал" и другие.



Второй сезон сериала "Большая маленькая ложь"

2. Главные героини сериала Риз Уизерспун и Николь Кидман, которые также были продюсерами сериала, вернутся в качестве актеров и исполнительных продюсеров на второй сезон. Другие главные героини, такие как Зои Кравиц, Лаура Дерн и Шайлин Вудли также официально вернутся на съемочную площадку.

3. Как известно, первый сезон "Большой маленькой лжи" был снят телеканалом HBO на основе одноименной книги Лиан Мориарти. Но автор специально для второго сезона сериала написала новую историю, хотя никогда и не публиковала сиквел книги. Исполнительный продюсер и автор идеи сериала Дэвид Э. Келли также вернулась на съемочную площадку второго сезона, чтобы "написать" новые эпизоды.



Второй сезон сериала "Большая маленькая ложь"

4. Александр Скашгорд в роли Перри Райта, которого в конце первого сезона на смерть столкнули с лестницы, снова может вернуться во второй сезон. Новый исполнительный продюсер Бруна Папандреу отметила, что она пока не готова ответить, будет ли он в сериале. Можно предполагать, что если он и появится во втором сезоне, то только в воспоминаниях или ночных ужасах его жены Селесты (Николь Кидман).

5. В сериале официально появится оскароносная актриса Мэрил Стрип, которая сыграет маму покойного Перри – Мэри Луи Райт. Актриса должна приехать во втором сезоне в город Монтерей, чтобы выяснить причину смерти сына, а также, чтобы увидеть внуков.

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6. Второй сезон сериала, который ожидали увидеть в 2018 году, все же появится на телеэкранах канала HBO в июне 2019 года. Съемки нового сезона только начались весной 2018.



Второй сезон сериала "Большая маленькая ложь"

7. По словам создателей второго сезона, в сюжете возникнут некоторые семейные проблемы у Ренаты (актрисы Лоры Дерн). Женщина столкнется с некоторыми сложностями в браке.

8. Вторую жену Натана, Бонни Карлсон (Зои Кравиц), будут "беспокоить демоны прошлого". Женщина долго будет бороться с воспоминаниями, в которых она убила Перри Райта, но что интересно, в ее прошлом до ​​этого случая были еще какие-то ужасные подробности.



Второй сезон сериала "Большая маленькая ложь"

9. Во втором сезоне сериала также, возможно, появятся родители Зои Кравиц.

10. Известно, что в отличие от других главных героинь, Джейн Чампан (актриса Вудли) будет с энтузиазмом строить новую жизнь, освободившись от мыслей о Перри, который когда-то ее изнасиловал и от которого она родила сына.

Фото: HBO