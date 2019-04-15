"Большая маленькая ложь": опубликован официальный трейлер 2 сезона

37 Читати новину українською
Большая маленькая ложь 2 сезон - трейлер смотреть онлайн
"Большая маленькая ложь-2": официальный трейлер и сюжет / Instagram / @reesewitherspoon

Авторы популярного сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) готовят для киноманов громкую премьеру. Уже 9 июня зрители смогут увидеть продолжение увлекательной истории о женщинах, которых объединяет внезапное убийство в школе. Но пока сериал еще не вышел в прокат, его авторы опубликовали первый официальный трейлер 2 сезона.

Телеканал HBO готовится к немалой премьере: уже 9 июня поклонники смогут увидеть 2 сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь". А пока миллионы зрителей могут лишь гадать, как продолжится захватывающая история, в сети опубликовали первый официальный трейлер.

Читайте также: Сериал "Большая маленькая ложь 2": в сети появились новые кадры со съемок

В эмоциональном ролике женщины из так называемой "Монтерейской пятерки" изо всех сил пытаться скрыть свои тайны, связанные с убийством на благотворительном балу. Кроме этого, во 2 сезоне сериала "Большая маленькая ложь" на телеэкранах появится Мерил Стрип, которая мастерски сыграла маму Перри. Она с подозрением относится ко всем и пытается раскрыть имя убийцы своего сына.

Она к нам доберется, она доберется до нас всех. Ложь,
– говорит актриса Зои Кравиц в трейлере.

Перед ожидаемой премьерой в сети опубликовали трейлер, который является первым анонсом от авторов "Большой маленькой лжи". До этого знаменитые актрисы, сыгравшие главные роли в киноленте, публиковали кадры со съемочной площадки. В частности, на фото появились Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Вудли, Лори Дерн и Мерил Стрип.

Смотрите первый официальный трейлер "Большой маленькой лжи-2": видео

Запутанный и непредсказуемый сюжет сериала "Большая маленькая ложь" создан по одноименному роману Лиама Мориарти. В центре – история нескольких семей, которые беззаботно живут в небольшом городе Монтерей. Однако их спокойные будни прекращаются, когда во время благотворительного бала происходит убийство. Правоохранители берутся распутывать дело и натыкаются на многие тайны жителей города.

Экранизировать 2 сезон "Большой маленькой лжи" взялась Андреа Арнольд. Она решила держать в секретности детали своей работы, чем разожгла незаурядный интерес зрителей. Премьера первого эпизода сериала запланирована на 9 июня 2019 года.

blog_ava
В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
сегодня
8571
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
10846
"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
сегодня 12:52 "Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
277
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:08 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
16027
Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
сегодня 10:54 Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
Юлія Михайлова 1319
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня 09:20 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3614
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук