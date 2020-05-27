Больше не с "Позитивом": Надя Дорофеева записала дуэтную песню

Популярная украинская певица Надя Дорофеева впервые после распада группы "Время и Стекло" презентовала дуэтную композицию. Коллегой по треку был не "Позитив", а ее друг детства Гриша Ванюшкин.

Песня Надежды Дорофеевой и Гриши Ванюшкина вышла на инстаграм-странице звезды. Трек "Черничные ночи" сразу привлек внимание меломанов, ведь это первая песня артистки после распада ее коллектива.

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Уже в посте певица призналась, что Гриша Ванюшкин – ее друг еще с подростковых лет. Надежда Дорофеева случайно наткнулась на видео выступления певца и вспомнила прошлое. Поэтому она охотно записала с ним песню и призналась, что хотела бы, чтобы про еще одного талантливого вокалиста и композитора узнала вся Украина.

"Недавно в ленте я наткнулась на онлайн-выступление Гриши Ванюшкина и у меня случился флешбек: нам по 17, мы в родном Симферополе, сидим у Салгира и я слушаю, как Гриша поет Muse под гитару ... Я хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей", – отметила Надя Дорофеева.

Ролик к совместной песни артисты записали на крыше с потрясающим видом на Киев.

Что известно о распаде "Время и Стекло"

Еще 11 марта участники "Время и Стекло" официально заявили, что группа прекращает существование. Накануне объявления Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева опубликовали последний клип к песне "Навсегда/Никогда", чем спровоцировали первые слухи о распаде.

Известно, что в 2020 году контракт артистов завершается, поэтому они решили продолжить карьеру сольно. Позитив и Надя Дорофеева обратились к сторонникам со словами благодарности, ведь именно благодаря фанатам их коллектив получил бешеную популярность и за годы своего существования завоевал не одну престижную премию. Напоследок группа "Время и Стекло" выступит в Киеве. Выступление запланировано на 11 сентября 2020 года, однако из-за пандемии дату могут изменить.