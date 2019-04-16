Больше не Питт: Анджелина Джоли сменила фамилию в паспорте, – СМИ

Хотя голливудская актриса Анджелина Джоли всегда появлялась в титрах фильмов и заголовков СМИ с девичьей фамилией, в паспорте она была двойной – Джоли Питт. По информации СМИ, киноактриса сменила фамилию, оставив только "Джоли".

Через 2,5 года после поданного заявления на расторжение брака экс-супруги 12 апреля официально развелись. Сразу же после нового статуса холостячки Джоли взялась за собственную фамилию, которую при бракосочетании в 2014 году решила изменить.

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По информации издания Entertainment Tonight, звезда обратилась в суд с ходатайством об изменении фамилии и суд удовлетворил просьбу актрисы. Поэтому теперь Анджелина Джоли полностью избавила себя от всего, что связывало ее с бывшим мужем.

Стоит добавить, что актриса уже не впервые отказалась от двойной фамилии. До 2002 года Джоли имела приставку "Войт" – от ее отца Джона Войта. Но известно, что у нее остались плохие отношения с отцом и того же года суд также удовлетворил ее просьбу об изменении фамилии.

Что известно о разводном процеcсе Джоли и Питта?​

Голливудские супруги, по слухам СМИ, закрутили роман на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". К тому времени Брэд Питт был женат со звездой телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон и вскоре в 2005 году развелся с ней. В январе Джоли объявила, что ожидает ребенка от актера, тем самым подтвердив их роман. После семи лет совместной жизни в 2012 году они объявили о помолвке, а в 2014 – поженились. Уже через 2 года они подали документы на развод, причины которого неизвестно.



В течение этого времени пара никак не могла согласовать вопрос относительно опеки над их общими детьми, которых шестеро. В декабре 2018 года актеры подписали соглашение, согласно которому имеют равные права в воспитании потомства. Уже в апреле 2019 года пара официально развелась.