Больше не в Дубае: чем будет поражать небоскреб с новым крупнейшим в мире атриумом
Уже в 2019 году архитектурная студия Zaha Hadid Architects должна завершить работу над башней Leeza SOHO в Пекине.
Небоскреб высотой 207 метров в столице Китая поражает невероятными конструкторскими решениями.
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Здание станет одним из основных бизнес-центров в деловом центре Пекина Lize Financial Business District.
В 2019-м в Пекине откроется небоскреб с самым высоким в мире атриумом
Эта башня будет последней из четырех проектов, над которыми Zaha Hadid Architects работали в сотрудничестве с компанией SOHO China. В планах архитекторов было открытие сооружения еще до конца 2018 года, однако впоследствии эту дату перенесли на 2019-й.
Основной изюминкой гиганта станет самый высокий в мире атриум – высота открытого внутреннего пространства в небоскребе составит 190 метров.
Самый высокий в мире атриум будет иметь высоту 190 метров
Такая конструкция позволит впустить в здание максимум дневного света и она будет сведена из специального стекла, способного к затемнению.
Атриум будет сконструирован из стекла, способного к затемнению
У подножия башня разделяется на две секции офисных и жилых помещений площадью 170 тысяч квадратных метров.
Конструкция здания напоминает спираль – по мере набора высоты, она, якобы поворачивается вокруг своей оси на 45 градусов.
Проект здания Zaha Hadid Architects в Пекине
Как будет выглядеть небоскреб Leeza SOHO
Смотрите видео о небоскребе Leeza SOHO в Пекине:
К слову, на сегодня самым высоким в мире считается 180-метровый атриум в роскошном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае.