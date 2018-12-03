Больше не в Дубае: чем будет поражать небоскреб с новым крупнейшим в мире атриумом

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Leeza SOHO станет небоскребом с крупнейшим в мире атриумом
Leeza SOHO станет небоскребом с крупнейшим в мире атриумом / zaha-hadid.com

Уже в 2019 году архитектурная студия Zaha Hadid Architects должна завершить работу над башней Leeza SOHO в Пекине.

Небоскреб высотой 207 метров в столице Китая поражает невероятными конструкторскими решениями.

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Здание станет одним из основных бизнес-центров в деловом центре Пекина Lize Financial Business District.

Пекін хмарочос атріум

В 2019-м в Пекине откроется небоскреб с самым высоким в мире атриумом

Эта башня будет последней из четырех проектов, над которыми Zaha Hadid Architects работали в сотрудничестве с компанией SOHO China. В планах архитекторов было открытие сооружения еще до конца 2018 года, однако впоследствии эту дату перенесли на 2019-й.

Основной изюминкой гиганта станет самый высокий в мире атриум – высота открытого внутреннего пространства в небоскребе составит 190 метров.

хмарочос Пекін вежа атріум

Самый высокий в мире атриум будет иметь высоту 190 метров

Такая конструкция позволит впустить в здание максимум дневного света и она будет сведена из специального стекла, способного к затемнению.

хмарочос Пекін атріум

Атриум будет сконструирован из стекла, способного к затемнению

У подножия башня разделяется на две секции офисных и жилых помещений площадью 170 тысяч квадратных метров.

Конструкция здания напоминает спираль – по мере набора высоты, она, якобы поворачивается вокруг своей оси на 45 градусов.

Пекін атріум хмарочос Zaha Hadid Architects
Проект здания Zaha Hadid Architects в Пекине

Пекін архітектура хмарочос Заха Хадід

Как будет выглядеть небоскреб Leeza SOHO

Смотрите видео о небоскребе Leeza SOHO в Пекине:

К слову, на сегодня самым высоким в мире считается 180-метровый атриум в роскошном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае.

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Теги: Новости недвижимости LifeStyle Китай Новости недвижимости мира Путешествия Архитектура и дизайн
Источник: Lifestyle
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