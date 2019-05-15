Больше не вместе: звездные пары, которые мы больше всего помним даже после развода

Говорят, любви нужна тишина. Многие придерживаются этой догмы, однако наши герои не относятся к когорте тех, кто хранит свои отношения в тени. Мы расскажем вам о звездных парах, которые стали эпицентром внимания и увлечением миллионов поклонников и остались в их памяти навсегда.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду

Она – красавица топ-модель, о которой мечтает каждый мужчина. Он – футболист мирового уровня, о котором мечтает каждая женщина. 2010 год для знаменитостей ознаменовался радостным событием, ведь именно в этом году пара встретилась взглядами во время съемки рекламы Armani. Российская супермодель демонстрировала купальники, а самый титулованный спортсмен планеты – белье.



История любви Ирины Шейк и Криштиану Роналду

Через некоторое время их стали замечать вместе на светских и спортивных мероприятиях. Однако португальский футболист не сразу добился благосклонности русской красавицы. Харизматичный и статусный спортсмен запомнился всем поклонникам своей легкомыслием к отношениям. Роналду менял девушек настолько быстро, что моментально получил статус самоуверенного и самовлюбленного парня, перед которым никто не устоит.

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На ухаживания лучшего футболиста Ирина Шейк не слишком спешила отвечать взаимностью. Тогда спортсмен начал любым способом угождать девушке, лишь бы она обратила на него внимание. Португальский мачо, который не привык долго добиваться девушек – не сдавался, а длинноногая модель долгое время была непоколебимой и ледяной.



Ирина Шейк и Криштиану Роналду

Молодые, красивые и богатые: весь мир наблюдал за их любовью. Пара часто проводила вместе время и принимала участие в различных фотосессиях. После нескольких лет отношений топ-модель даже дождалась от футболиста предложения руки и сердца. Это произошло на шоу Дэвида Леттермана, в котором девушка принимала участие, однако пара так и не обвенчалась.

Через 5 лет отношений, пару неожиданно постигло опустошение, поэтому их союз не имел права на дальнейшее существование. Развод наиболее обсуждаемого романа всколыхнул весь мир, а сеть разрывалась удивлением фанатов.



Развод Роналду и Шейк всколыхнуло весь мир

Разрыв отношений сразу заметили журналисты, которые поняли, что Шейк не приехала с Роналду в Цюрих на вручение "Золотого мяча". Поэтому футболист, получив приз, не упомянул любимую в своей речи, как это сделал в прошлом году. Вместо футбольной тусовки Шейк решила громко отпраздновать свой день рождения на Мальдивах. Официально пара не сообщала о перерыве в отношениях, однако вместе их больше никогда не видели.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Их пара – одна из наиболее пристально пар Голливуда, за которой следили миллионы поклонников. Они были одними из самых известных и непредсказуемых современных пар. Их любовь была примером для подражаний, а когда их любовь потерпела поражение – с ними плакали все, кто видел эту пару в далеком будущем.



Джастин Бибер и Селена Гомес

Знакомство звездной пары произошло в 2010 году. Тогда еще Бибер и Гомес не были такими популярными, поэтому появление на светских мероприятиях загадочной пары, было не больше, чем пиар-ходом для того, чтобы заинтересовать аудиторию.

Однако через год папарацци подловили подростков на отдыхе, когда они держались за руки. С этого времени пара начинает приковывать к себе внимание журналистов, фотокамер и поклонников. Уже через некоторое время Селена знакомит своего избранника с мамой.



Влюбленная пара

С 2012 до 2013 года интернет-издание и газеты не успевали менять заголовки с "Селена Гомес и Джастин Бибер расстались" на "Селена Гомес и Джастин Бибер снова вместе". Вероятно, опыт в отношениях и возраст диктовал свои правила, ведь пара никак не могла прийти к согласию относительно своего статуса. Незабываемые свидания, букеты цветов, дорогие подарки покрывались слезами, одиночеством и бешеным разочарованием.

После окончательного завершения отношений СМИ долго писали о том, что пара никак не может забыть своей первой настоящей любви. В 2017 году Гомес появилась на публике с бойфрендом The Weekend, однако через некоторое время они расстались.



Селена Гомес и Джастин Бибер

Джастин тем временем свою боль заживлял рядом с моделью Хейли Болдуин, которая вернула парня к жизни. В 2018 году молодая пара обручилась на Багамских островах.

В 2018 году внезапная госпитализация певицы Селены Гомес в психиатрическую больницу стала настоящим шоком для всех американцев. Поразила эта новость и ее экс-возлюбленного Джастина Бибера, который не сдержал слез.

Селена была его первой большой любовью. Он очень расстроен из-за того, что она оказалась в больнице. Он считает ее частью своей жизни и хочет, чтобы она была счастлива и здорова,

– рассказал инсайдер журналу People.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Голливудский красавчик Брэд Питт до встречи с Анджелиной Джоли влюблялся только в блондинок. Почти три года актер встречался с актрисой Гвинет Пэлтроу, даже успел ей сделать признание, однако пара вскоре рассталась. Питт долго не унывал, и нашел себе другую пассию – Дженнифер Энистон. Через 2 года зажигательной любви пара поженилась.

В это же время красавица Анджелина до встречи со своим будущим возлюбленным успела быть замужем дважды. С последним мужем развод не было легким, поэтому счастье Джоли нашла в сыне Мэддоксе, которого она с экс-супругом усыновила за три месяца до развода.



Голливудская влюбленная пара

В мае 2004 года на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" актеры перенесли свои чувства вне указаний режиссера и съемочной площадки в личную жизнь. Через полгода после страстного романа, супруги Питт и Энистон объявляют о разводе.

Весной 2005 года влюбленная пара тайно отправляется в путешествие в Кению, после чего, все слухи об их романе развеиваются и становятся правдой. В том же году влюбленные впервые позируют на обложке журнала в образе влюбленных супругов, а Джоли усыновляет ефиопийку Захару.

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Через год сторонники тайной пары узнают замечательную новость – актриса беременна, а Питт не прочь усыновить обоих детей. В мае 2006 года в Намибии на свет рождается малыш влюбленных – Шайло. Еще через год в семье появляется новое пополнение – вьетнамец Пакс Тьен.

На Каннском кинофестивале в 2008 году Джоли не перестает удивлять поклонников новостью в отношении детей. Через 2 месяца у пары родились собственные дети – близняшки Нокс и Вивиен. Первые снимки новорожденных младенцев пара продала одному из американских изданий за 14 миллионов долларов.



Новорожденные малыши супругов

В 2012 году влюбленные обручаются, а через год Джоли проходит двойную мастэктомию и доносит до людей месседж о том, что рак не смертельный и с ним надо бороться. Часть вырученных средств была перечислена в фонд The ​​Jolie-Pitt Foundation на восстановление штата Новый Орлеан, пострадавший от урагана "Катрина".

В 2014 году пара тайно узаконила свои отношения во Франции в присутствии 22 гостей. На празднике не было ни звездных гостей, ни прессы. Только дети и родные стали свидетелями официального рождения семьи. Издание People опубликовало фото свадебного платья Анджелины Джоли от Versace. Рисунки на нем нарисовали дети новоиспеченных супругов.



Свадьба Питтов

Известно, что пара заключила жесткий брачный контракт. В случае измены, Питт должен лишиться права совместной опеки над их детьми. После двух лет гражданского брака, издания начали наполняться заголовками о разводе Джоли и Питта. Причиной этому стали непреодолимые разногласия между супругами. По словамм Джоли, она недовольна методами воспитания детей Питта.



Анджелина Джоли с детьми

Почти 3 года Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут найти общий язык в вопросах развода. Больше всего споров у пары возникает из-за разногласий во взглядах относительно опеки над 6 детьми.

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Винсент Кассель и Моника Беллучи

Оскароносное знакомство пары произошло на съемках фильма "Квартира" в далеком 1996 году. В то время Моника только начинала свою карьеру, а Кассель уже был известным и популярным. Отношения этих людей не сразу вспыхнули молниеносной любовью. Кассель казался красавице скучным, а Моника для Винсента была очередной "моделью", которая хочет пробиться в шоу-бизнес.



Кассель и Беллучи

Однако все неприязни изменил один поцелуй, который актеры должны были выполнить по сюжету фильма. Таким сладким началом начались их романтические отношения. Три года пара встречалась, а уже в 1999 году узаконила свой союз. По словам друзей и близких людей, до женитьбы они жили как влюбленные, а не семейная пара, и часто находились на расстоянии друг от друга.

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Первая дочь супругов родилась в 2004 году, когда Монике было 39, а вторая – только в 2010-м, когда ей исполнилось 45. Когда младшей дочери было 4 года, пара рассталась.

Венсан и Моника расстались легко. Не было ни публичных скандалов, ни судебных процессов, ни разделения детей. Просто однажды они поняли, что их брак не является подлинным. Монике был нужен покой и уверенность в мужчине, а Касселю – свобода и непривязанность к семье.



Супруги воспитывают общую дочь / Сплетник

Однако экс-супругов таки объединяет нечто общее, ведь оба имеют тягу к младшим по возрасту избранникам. 52-летний Венсан Кассель женился на почти втрое младшей модели Тиной Кунаки, которая родила ему дочь. А страстная 54-летняя итальянка Моника Беллучи всегда предстает перед камерами с младшим на 18 лет владельцем арт-галереи Николасом Лефевром.

Том Круз и Николь Кидман

Их брак называли идеальным, а они сами были примером для подражания. Прекрасные, счастливые и влюбленные, однако красивая история завершилась печальным финалом.



Том Круз и Николь Кидман

На первый взгляд низкого по росту американца Тома Круза и стройную и высокую австралийку не может ничего объединять, но в этом мире есть то, что соединит все пробелы – это любовь. Она и объединяла пару в течение 10 лет, а потом что-то пошло не так.

Я была такой юной, когда выходила замуж. Сейчас я оглядываюсь назад и не понимаю, что это было. В те времена я выглядела, как Тейлор Свифт. А ей 26 лет. Когда мне было 27 лет, у меня уже было двое детей, и я была замужем четыре года. Но это то, чего я хотела,

– рассказывала журналистам Николь Кидман.

Пара познакомились в 1990 году. Крузу было 28 лет и он уже в то время был довольно популярным в кино, чего не скажешь о 23-летней Николь, которая делала свои первые шаги в мире кинематографа.



Влюбленные супруги

Оскароносная встреча будущих супругов состоялась на пробах к фильму "Дни грома". Тогда по рассказу Кидман, она поняла, что съемки в фильме для нее уже завершились, ведь она намного выше Тома, поэтому в кадре такой симбиоз будет выглядеть несколько забавно. Однако Тому была по душе миловидная блондинка, поэтому главная роль досталась именно ей.

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Отношения пары развивались очень быстро, поэтому относительно недолго повстречавшись, пара узаконила свои отношения, став официально мужем и женой. За супругами пристально наблюдали поклонники, ведь они демонстрировали свою любовь в лучших традициях Голливуда: дорогие подарки, роскошь, страсть, путешествия в самые разные уголки Земли.

Апогеем любви Тома к Николь стала покупка частного самолета, которому актер дал название "Сладкая Ник". Для полного счастья не хватало детей, поэтому пара решилась на усыновление.



Усыновленные дети супругов

В 1998 году супруги переехали в Лондон в роскошный особняк. Впоследствии их пригласили на съемки фильма "С широко закрытыми глазами". По рассказам, съемки актерам дались очень трудно, из-за чего режиссер снимал для семейной пары сексопатолога, чтобы они органично вжились в роль. Уже через три года, в 2001 году Кидман сообщает, что их брак с Томом подошел к концу.

Со времени их бракосочетания прошло немало времени. Круз еще раз женился, однако брак также оказался неудачным. Николь Кидман вышла замуж за австралийского певца и стала мамой двух дочерей. Позже в одном из интервью, Кидман признается, что брак с Томом Крузом был для нее настоящим адом, из которого ей было очень трудно выбраться.