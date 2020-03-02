Большое фиаско Disney: как вспышка коронавируса повлияет на рейтинг фильма "Мулан" в прокате

Киноадаптация знаменитого мультфильма "Мулан" от студии Disney обернется большим фиаско. Фильму уже прогнозируют огромные убытки в прокате и маленький рейтинг. На это повлиял и коронавирус.

Як повідомляє CNN, на створення ефектного бойовика про дівчину-воїна витратили понад 200 мільйонів доларів. Головний прибуток очікувався від показу "Мулан" в Китаї, адже саме культуру цієї країни розкрили у кінокартині. До того ж, державу вважають другим за величиною світовим ринком кіно після США. Однак прокат фільму обернеться фіаско.

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Все тому, що в країні вирує епідемії коронавірусу. За даними журналістів, тільки в Китаї зареєстровано понад 60 тисяч людей інфікованих та 1300 летальних випадків. Вірусна хвороба змусила закрити всі розважальні центри, зокрема, кінотеатри та парки розваг Walt Disney. Тому наразі генеральний директор кіностудії Роберт Айгер не прогнозує, коли ж "Мулан" покажуть у Китаї та чи взагалі відбудеться офіційна прем'єра збиткової кінострічки.

Коронавірус впливає на всі кінокомпанії, які розраховували на прокат фільмів у Китаї. Чим більше питань, тим більша стурбованість – що відбувається з цим вірусом і наскільки далеко він пройде в плані впливу на здоров'я людей,

– зазначив Роберт Айгер.

Як відомо, "Мулан" розповідає історію дівчини, яка не з власної волі стала легендарним воїном Стародавнього Китаю. Щоб врятувати хворого батька від участі у війні, вона вдає із себе чоловіка та стає на захист країни від окупантів. Студія Disney провела чималий кастинг до фільму, адже на головну роль претендували близько тисячі актрис. Зрештою автори кінопроєкту віддали її Лю Іфей, яка чудово відповідала всім критеріям відбору: володіла бойовими мистецтвами та була уродженкою Китаю.

"Цей фільм бере своє коріння з традицій Китаю. Тому, за звичайних обставин, прокат у цій країні був головним ринком для Disney. Це великі збитки для компанії", – додав головний аналітик порталу Boxoffice Шон Роббінс.

В Україні показ кінострічки "Мулан" запланований на 26 березня 2020 року.

Дивіться трейлер до фільму "Мулан": відео

Що відомо про коронавірус?

Спалах смертоносної епідемії розпочався з китайського міста Ухань та стрімко поширився на весь світ. Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей. Померли від хвороби понад 3000 людей, здебільшого це люди похилого віку. Окрім цього, вдалось одужати після недуги 30 тисяч інфікованих. Упродовж кількох днів вірус швидко поширився Європою, а Італія стала епіцентром спалаху. Коронавірус виявили у 22 країнах. Наразі в Україні не зафіксовано випадку захворювання.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу