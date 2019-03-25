Большое возвращение: группа Lama презентовала ритмичный трек после творческой паузы

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Группа Lama презентовала ритмичный трек "Дим"
Группа Lama презентовала ритмичный трек "Дим" / Facebook / @lamaukraine

Почти год прошел со времени последнего сингла коллектива Lama, который возглавляет певица Наталья Дзенькив. Но после творческой паузы музыканты удивили своих поклонников, презентовав ритмичный трек с названием "Дим".

По словам солистки группы Натальи Дзенькив, это не единственный сюрприз, который Lama готовит для своих поклонников. Вскоре коллектив выпустит студийный альбом, а уже в апреле планируется презентация клипа к песне "Дим".

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Автором зажигательного трека выступила вокалистка коллектива. Наталья Дзенькив призналась, что стремилась создать песню, которая бы с легкостью запоминалась слушателям.

"На первый взгляд я пыталась написать драйвовый трек, довольно простую песню с красивой мелодикой, припев которой легко бы запоминался. Поэтому, возможно, использование слова "курил" может показаться довольно странным. Кстати, во время написания сингла меня пытались отговорить от использования этой аллегории, но я настаивала на своем. Думаю, после выхода клипа все поймут, что я имела в виду", – рассказала Наталья Дзенькив.

Новую композицию украинская группа Lama обнародовала на официальном YouTube-канале. Сама же премьера трека состоялась 25 марта в эфире популярной радиостанции Люкс ФМ.

Слушайте новую песню группы Lama – "Дим": аудио

 

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Теги: Музыка LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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