Большое возвращение: группа Lama презентовала ритмичный трек после творческой паузы

Почти год прошел со времени последнего сингла коллектива Lama, который возглавляет певица Наталья Дзенькив. Но после творческой паузы музыканты удивили своих поклонников, презентовав ритмичный трек с названием "Дим".

По словам солистки группы Натальи Дзенькив, это не единственный сюрприз, который Lama готовит для своих поклонников. Вскоре коллектив выпустит студийный альбом, а уже в апреле планируется презентация клипа к песне "Дим".

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Автором зажигательного трека выступила вокалистка коллектива. Наталья Дзенькив призналась, что стремилась создать песню, которая бы с легкостью запоминалась слушателям.

"На первый взгляд я пыталась написать драйвовый трек, довольно простую песню с красивой мелодикой, припев которой легко бы запоминался. Поэтому, возможно, использование слова "курил" может показаться довольно странным. Кстати, во время написания сингла меня пытались отговорить от использования этой аллегории, но я настаивала на своем. Думаю, после выхода клипа все поймут, что я имела в виду", – рассказала Наталья Дзенькив.

Новую композицию украинская группа Lama обнародовала на официальном YouTube-канале. Сама же премьера трека состоялась 25 марта в эфире популярной радиостанции Люкс ФМ.

Слушайте новую песню группы Lama – "Дим": аудио