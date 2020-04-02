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Большое возвращение: Линдси Лохан впервые за 12 лет выпустит песню

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Линдси Лохан возвращается на сцену / www.gettyimages.com

Голливудская актриса и певица Линдси Лохан готова вернуться на большую сцену. Впервые за 12 лет звезда готовит к выпуску новую песню, которую символически назвали Back to Me.

Об этом сама Линдси Лохан объявила на инстаграм-странице. Артистка призналась, что премьера новой композиции запланирована на пятницу, 3 апреля. А чтобы подогреть интерес меломанов к новинке, она опубликовала фрагмент ритмического трека.

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"Эта песня о том, как заново открыть и принять себя, отгородиться от шума, двигаться вперед и позволить прошлому уйти. Жить в настоящем!" – поделилась Линдси Лохан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

О возвращении в шоу-бизнес артистка объявила накануне. Линдси Лохан опубликовала ролик с отрывками его жизни за последние несколько лет. В видео вошли кадры ее танца в Греции, съемки реалити-шоу и будни с преследованиями папарацци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Стоит добавить, что у Линдси Лохан уже давно не было успешных проектов. Ее последний трек Bossy вышел еще в 2008 году, а пластинку A More Little Personal она представила в 2005 году. Творческую паузу Линдси взяла и в актерской карьере. В 2019 году вышел фильм с ее участием "Среди теней", который получил шквал критики от зрителей и экспертов. Теперь же Линдси Лохан вернулась и намерена восстановить свою популярность.

Теги: Голливуд Линдсей Лохан LifeStyle Музыка
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