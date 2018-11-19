Большой переезд: принц Гарри и Меган Маркл ищут новое жилье

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские готовятся к переезду. В ближайшее время принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Кенсингтонский дворец.

Скоро семья герцога и герцогини Сассекской увеличится, поэтому, как сообщает The Daily Mail, пара твердо решила, что им нужно большая территория для проживания втроем. В настоящее время беременная Меган Маркл и принц Гарри проживающих в коттедже на территории Кенсинтонского дворца. К слову, до свадьбы там проживали принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Британцы ожидали, что герцог и герцогиня Глостерские (двоюродный брат королевы Елизаветы II и его жена) освободят для молодоженов просторный 21-комнатный дворец. Однако они этого делать не планируют и пока остаются жить рядом  с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон, ведь их имения расположены очень близко друг от друга.

Ходят слухи, что Меган Маркл и принц Гарри тоже не горели желанием становиться с родственниками еще и близкими соседями. Возможен такой вариант, что молодожены не станут рассматривать подарки от королевы Елизаветы II и купят жилье самостоятельно.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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