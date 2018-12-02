"Бонжур, Париж": как Даша Астафьева покорила столицу Франции

Украинская певица Даша Астафьева, которая является одной из самых эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса, покорила Париж, став звездой яркой фотосессии.

Новые фото Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

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Астафьева снялась в ретросъемке, передав атмосферу Парижа. В первом образе она позировала на фоне французского кафе в искусственной шубе от бренда MaxMara с леопардовым принтом и черном миди-платье с высокой горловиной.

"Всем Нихао и Бонжур", – подписала снимок певица.

Поклонники певицы в восторге от новых фото. "Даха, ты прекрасна на любых улицах любых городов", "Как круто совместить современное с ретро, внести особый шарм в каждое фото", "Фото на века", – пишут пользователи в сети.



Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva