С февраля 2020 года экс-жена Сереги ведет борьбу за опеку над детьми, которых рэпер похитил от матери. На днях состоялось первое судебное заседание по делу, на которое исполнитель даже не появился. Полина Ололо обвинила бывшего мужа в намеренном затягивании процесса.

Недавно, 22 июня, состоялось первое судебное заседание по делу детей белорусского артиста Сереги и Полины Ололо. Бывшие супруги через суд пытаются отстоять право на то, чтобы их сыновья Платон и Марк жили с одним из родителей. На такой шаг бывшую жену рэпера спровоцировало похищение детей, которое состоялось в феврале 2020 года. Подробностями дела она делится на личной странице в инстаграме.

Полина Ололо опубликовала фото с первого заседания возле Соломенского суда города Киева рядом с адвокатом. Сам Серега в суд не явился.

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Экс-жена звезды обвинила его в намеренном затягивании процесса, ведь всего за день до слушания рэпер сменил адвоката, который попросил у суда время, чтобы ознакомиться с делом.

"В суд Сергей не явился. Вместо него пришел "новенький". Это примитивный ход, по которому адвокат якобы только вчера приступил к делу, а потому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса", – написала Полина Ололо.

Следующее заседание состоится аж 20 июля. Полина Ололо убеждена, что за это время ее сыновей будут зомбировать против матери, у которой якобы нет денег на их содержание и которая им ненужна.

Что известно о борьбе Полины Ололо за детей?

В феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что Серега похитил их сыновей после тренировки и запрещает им общаться с матерью. Более трех месяцев она не видела потомков, а их телефоны были выключены. Мать рассказала о жестоких методах воспитания Сереги и заверила, что в течение всего времени, ее сыновей Марка и Платона настраивали против нее.

В конце мая Полина Ололо наконец встретилась с 9-летним Платоном на территории одного из гостиничных комплексов под Киевом. Он не хотел разговаривать с мамой, ведь боялся, что их заметит отец. Мальчик рассказал, что отец назвал бывшую жену необеспеченной. Сам Серега высказался относительно скандала с экс-женой и "похищенными" детьми и заверил, что они с Полиной Ололо видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному. Именно поэтому они прибегли к решению дела через суд.