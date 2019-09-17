Умер Брайан Терк – актер из сериала "Беверли-Хиллз": причина смерти

Голливудский актер Брайан Терк, который известен своей ролью в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также ролью Габриэля в телевизионной серии HBO Carnivàle, умер 13 сентября. Звезда мирового кино ушел из жизни в 49-летнем возрасте.

О потере знаменитого актера, звезде культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайана Терка сообщает издание The Sun.

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В источнике говорится, что более года назад американские врачи поставили ему страшный диагноз – рак. По определенным причинам актер долго скрывал свою болезнь от коллег, близких и родных. Однако со временем он понял, что ему нужна их помощь.

Друзья Брайана Терка создали специальный фонд, который назывался Support of the Brian Turk Family. Однако, к сожалению, даже с помощью этой организации актеру не удалось выздороветь. В 49-летнем возрасте он ушел из жизни.