Умер Брайан Терк – актер из сериала "Беверли-Хиллз": причина смерти

61 Читати новину українською
Брайан Терк умер – актер из Беверли-Хиллз: причина смерти
Браян Терк / Фото из открытых источников

Голливудский актер Брайан Терк, который известен своей ролью в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также ролью Габриэля в телевизионной серии HBO Carnivàle, умер 13 сентября. Звезда мирового кино ушел из жизни в 49-летнем возрасте.

О потере знаменитого актера, звезде культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайана Терка сообщает издание The Sun.

Читайте также: Умер Роберт Франк – легендарный фотограф-документалист

В источнике говорится, что более года назад американские врачи поставили ему страшный диагноз – рак. По определенным причинам актер долго скрывал свою болезнь от коллег, близких и родных. Однако со временем он понял, что ему нужна их помощь.

Друзья Брайана Терка создали специальный фонд, который назывался Support of the Brian Turk Family. Однако, к сожалению, даже с помощью этой организации актеру не удалось выздороветь. В 49-летнем возрасте он ушел из жизни.

blog_ava
Я положительно отношусь к Шуфричу и Бойко, – Леонид Кравчук
сегодня
1691
Теги: LifeStyle Потери Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
16 сентября 19:09 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
13371
Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
16 сентября 11:54 Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 120
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
15 сентября 20:01 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 208937
Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
15 сентября 14:14 Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
Юлія Девда 2017
Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
15 сентября 11:26 Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
Анастасія Манюхіна 802
Новости
Больше новостей
Залиште відгук