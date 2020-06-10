Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова поженились 29 мая после более четырех лет романа. Однако новоиспеченная жена призналась, что официального предложения выйти замуж от любимого она так и не услышала. Девушка взяла инициативу в свои руки и пригласила певца в брак.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова в течение 12 дней держали в тайне свою женитьбу. Сразу после узаконивания брака молодожены дали первое интервью программе "Прямой вопрос" в статусе мужа и жены и рассказали эксклюзивные подробности, которые предшествовали заключению брака.

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Когда Екатерина Репьяхова поняла, что Павлик станет ее мужем

Когда отношения пары приобрели очевидно серьезный характер, певец долгое время позволял себе ночевать со своей семьей от третьего брака. К тому времени он еще не расстался со своей женой Ларисой. Новая избранница долго терпела такие поступки, однако после очередного намерения Павлика поехать с ночевкой к семье она не выдержала и разрыдалась.

Не плачь. Я больше никогда туда не поеду,

– услышала она в ответ от любимого.

После этого музыкант начал перевозить свои вещи в их общую однокомнатную квартиру. Именно тогда она поняла, что он станет ее мужем. Сейчас он часто заходит к семье в гости, чтобы наведать своего младшего сына Павла. Новоиспеченная жена спокойно реагирует на это и иногда сама подсказывает мужу уделить внимание детям.

Екатерина Репьяхова пригласила Павлика к браку

Артист подарил обручальное кольцо 21 июня 2016 года, после полугода знакомства, однако со свадьбой и официальной регистрацией брака влюбленные не спешили. Для Виктора Павлика этот шаг был проявлением любви и подтверждением серьезных намерений, а не предложением жениться.

В одном из интервью певец заявил, что планирует свадьбу с молодой избранницей, однако на самом деле пара об этом раньше даже не говорила. Поэтому она сама предложила сыграть свадьбу уже в 2020 году на пятую годовщину их отношений. Влюбленные уверяют, что предложение о женитьбе произошло само собой, однако инициатором заключения брака все же была девушка Павлика.

Я очень удивилась. Я поняла, что он к этому морально готов, хотя мы это даже обсуждали... Он меня не приглашал в брак. В брак Виктора пригласила я,

– вспомнила Екатерина Репьяхова.

На тот момент она не мечтала о пышной свадьбе, в ее планах была только романтическая свадебная фотосессия в Швейцарии в Альпах или в Австрии. Однако жениху такая идея категорически не понравилась. Пара хотела отметить свадьбу только в кругу близких без камер и внимания прессы. Однако после огласки в сети все же решилась на полноценное празднование.