В Международный день музеев 24 канал рассказывает о грандиозном проекте в мире культуры – Центре цифрового искусства, или "Мастерской света" в Париже. Это точка пересечения искусства ХХ века и современных технологий. Теперь все желающие могут не просто приобщиться к прекрасному, но и стать его частью.

Расположился музей в здании бывшего литейного завода. Подготовительные работы продолжались четыре года. И вот в апреле 2018 года его наконец открыли. Это первый цифровой центр в Париже. И, по мнению Фонда музеев Франции Culturespaces, курирующего проект, являются самыми масштабными мультимедийным арт-центром в мире.

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"Мастерская света" в Париже: видео

"Мастерская света" занимает 3300 квадратных метров. Цифровую жизнь в нем обеспечивают 140 современных лазерных проекторов. С помощью них картины "выводят" на всю площадь помещений – пол, потолки и 10-метровые стены. Выглядит это потрясающе – человек больше не является посторонним наблюдателем\наблюдательницей, а оказывается внутри картины, взаимодействует с ней.



Выставка в "Мастерской света", посвященная Густаву Климту​ // Getty Images

Эстетическую составляющую проекта подкрепляет тот факт, что с помощью специального оборудования и технологий, изображения выводятся на поверхность в очень высоком качестве.

Погружение в искусство происходит под музыку классических композиторов, как то Вагнера, Шопена и Бетховена.

Выставка в "Мастерской света", посвященная японскому искусству: видео

Центр имеет два выставочных зала. Большой – La Halle, маленький – Le Studio.

В первом можно ознакомиться с творчеством выдающихся художников, получивших мировое признание. Во время первых выставок экспозиция состояла из работ художников Густава Климта, Эгона Шиле и Фриденсрайха Хундертвассера (который также был архитектором).

Выставка, посвященная творчеству Климта и Шиле: все фото Getty Images

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До конца 2019 года там проводят две выставки. Большая программа посвящена творчеству Нидерландского художника Винсента ван Гога, короткая – японскому искусству.

Выставка, посвященная Ван Гогу: видео

Le Studio предназначена для выставок молодых художников, о которых еще не многие знают, однако желающих быть услышанными. До 31 декабря в зале экспонируются проект "Поэзия" режиссера и композитора Томаса Ванге. Автор описывает его как гипнотическое и метафизическое звездную путешествие.

Также Le Studio используют для экспериментов с современными технологиями.

Идею создания Центра цифрового искусства президент Culturespaces Брюно Монье объясняет тем, что арт-сообщество должно реагировать на вызовы современности. Мол, люди сейчас не узнают об искусстве таким образом, как еще 30 лет назад. Тем более, если речь идет о молодом поколении, погруженном в виртуальный мир с помощью гаджетов.

"Пассивное наблюдение за произведениями искусства уже не актуально. И я убежден, что люди все больше изучают искусство с помощью захватывающего опыта и эмоции, которые дают современные интерактивные возможности. Брак искусства и цифровых технологий – это, на мой взгляд, культура будущих поколений. Поскольку он способен охватить более молодую и более широкую аудиторию, чем традиционные музеи", – отметил Монье.

В "Мастерской света" у вас будет возможность пережить водоворот эмоций, буквально завернувшись в картины и опыт того человека, который их создал. Это грандиозный проект, который, совмещая изображения и музыку, создает мощный эффект погружения в альтернативную реальность. Цвета проходят не через вас, а расстворяются в вас. Это тот момент, когда можно утверждать – искусство случилось.

Представьте себе, как земля ускользает из-под ног и вы в мгновение оказываетесь на волне в океане, или как все вокруг зарастает цветами, включая вас, как по вам ползут обрывки фраз из писем Ван Гога к брату Тео, в которых художник вкладывал всю свою боль и любовь к этому миру. Образы, пейзажи, все меняется за секунды – умножается, рассыпается, деформируется, исчезает, появляется, поглощает. И в центре этого вихря – вы.

Atelier des Lumières в Париже: видео

Первую выставку посвященную Густаву Климту и Венскому Сецессиону, которая длилась с апреля 2018-го по январь 2019-го, посетили 1,2 миллиона человек. Организаторы рассчитывали на 300 тысяч.