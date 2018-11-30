Брат Анджелины Джоли неожиданно подставил сестру: интригующие детали

Старший брат популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Джеймс Хейвен будет давать показания в суде относительно развода звездной пары, но не на пользу своей сестры.

Процесс развода Анджелины Джоли и Брэда Питта тянется уже более двух лет. Нерешенный конфликт между экс-влюбленными плохо отражается на здоровье актрисы, а также на их детях. Старший сын звездной пары заявил о том, что хочет переехать от родителей в другую страну из-за того, что его утомили их нерешенные конфликты. После этого на плечи актрисы рухнула еще одна неприятность.

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Как сообщает The Place, родной брат Анджелины Джоли намерен свидетельствовать против нее в суде. Как сообщают СМИ, Джеймс Хейвен расскажет о намерениях сестры опорочить Брэда Питта без реальных на то оснований. Такие показания родного брата актрисы могут оттянуть ее победу в судебном процессе еще на некоторое время или, возможно, навсегда.



Анджелина Джоли и ее брат Джеймс Хейвен / Instagram / @teamajolie

Напомним, что звездные супруги, Анджелина Джоли и Брэд Питт, решили расстаться еще в 2016 году. Больше двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Согласно последнему решению, Джоли обязана разрешить Питту видеться с отпрысками через день.