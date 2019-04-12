Брат Джулии Робертс изъявил желание получить российское гражданство

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Эрик Робертс
Эрик Робертс / www.gettyimages.com

Еще один голливудский актер выразил свою приверженность к России и ее гражданам. Брат Джулии Робертс, Эрик Робертс, признался, что с удовольствием получил бы российское гражданство, если бы у него была такая возможность.

О своем желании 62-летний актер заявил в интервью российскому изданию "СтарХит". Он рассказал, что любит Россию, а россиян считает подобными по духу с американцами.

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Я люблю Россию и россиян. Здесь люди, как в Соединенных Штатах – все имеют такой же юмор и отношение, такую ​​же любовь к жизни. Это так по-американски. И Америка – такая русская для меня. Мне очень комфортно в России. Люди такие же доброжелательные. Я бы хотел иметь российское гражданство, только если есть возможность иметь двойное гражданство. Потому что я очень люблю мою страну,
– заявил Эрик Робертс.

В разговоре с журналистами киноактер также поделился, что был во многих городах России, но Санкт-Петербург и Владивосток любит больше всего. Как известно, недавно он побывал в РФ на дне рождении своего товарища Никаса Сафронова. Эрик Робертс поделился, что познакомился с ним в одном фильме и по его словам, "это один из самых умных людей, которых он знает".

Кто из знаменитостей желал или получил российское гражданство?

Одной из последних звезд, кто изъявил желание получить российский паспорт, стала актриса культового сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро. Она заявляла, что нет ни одного иностранца, который был большим россиянином, чем она. Но пока никаких новостей о получении российского паспорта нет.

Даже я являюсь больше россиянкой, чем сам Жерар Депардье (французский актер получил российское гражданство в 2013 году – LifeStyle 24). Он только ради денег все,
– заявляла актриса.

Также украинский танцовщик балета Сергей Полунин в конце 2018 – начале 2019 шокировал своими заявлениями, где посвящал в своем Instagram целые сообщения о любви и поддержке России и Владимиру Путину. Он также сделал татуировку на груди с портретом президента РФ. Впоследствии он все же получил российский паспорт.

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Теги: LifeStyle Новости России Голливуд
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