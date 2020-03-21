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Брат Кейт Миддлтон отменил свою свадьбу из-за пандемии коронавируса

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Свадебная церемония младшего брата Кейт Миддлтон Джеймса была запланирована на лето 2020 года. Однако пандемия коронавируса поставила под сомнение брачные планы молодоженов. Так, пара решилась отменить запланированное торжество и жениться после того, как вирус утихнет.

В этом году королевская семья планировала две грандиозные свадебные церемонии – свадьбу внучки Елизаветы II принцессы Беатрис и младшего брата герцогини Кембриджской Джеймса Миддлтона. Если первая пара все же обменяется супружескими клятвами в узком кругу родных, то другие жених и невеста решили и вовсе отменить свадьбу.

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Как сообщает издание Daily Mail, 32-летний Джеймс Миддлтон и его 29-летняя невеста французская финансистка Ализе Тевене решили пересмотреть дату своей свадьбы. Пара заметила, что провести праздник в ближайшие месяцы просто невозможно.

Это очень печально, но просто непрактично проводить торжество в кризис. Они решили подождать, пока все их гости смогут приобщиться к свадьбе,
– заявил представитель близкого окружения влюбленных.

Брат Кейт Миддлтон познакомился с Ализе Тевене в 2018 году. Пара встретилась в одном из британских клубов – South Kensington. Туда Джеймс Миддлтон пришел со своей собакой, поэтому девушка не могла устоять перед милым кокер-спаниелем и почти сразу покорила сердце знаменитого холостяка.

Бизнесмен Джеймс Миддлтон сделал предложение Ализи Тевено в октябре 2019 после года отношений. Со дня помолвки они ждали тот момент, когда официально станут мужем и женой: "Мы наслаждаемся подготовкой к свадьбе".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Кейт Миддлтон
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