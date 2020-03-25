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Брат Кейт Миддлтон показал, как развлекает своих воспитанников на карантине: забавные фото

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Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, который недавно объявил об отмене своей свадьбы из-за коронавируса, теперь показал, как развлекает своих воспитанников во время карантина.

Пандемия коронавируса заставила многих отказаться от своих планов и остаться дома на неопределенный срок. Джеймс Миддлтон, как и его сестра, не нарушает правил карантина и находится в изоляции. На днях мужчина поделился милыми фотографиями, на которых изображены его домашние любимцы, которые приступают к трапезе за столом.

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На карантине каждый развлекается, как может. Главное – не терять позитив и находить занятия, которые помогут отвлечься от негативных мыслей. Замечательным примером человека, который всегда поднимает настроение поклонникам является Джеймс Миддлтон. Кадры, на которых позируют его воспитанники поражают аудиторию милотой и вызывают положительные эмоции.

Общение во время социального дистанцирования. Кто хочет присоединиться?
– написал под очередными снимками Джеймс.


Домашние животные Джеймса Миддлтона за трапезой / Instagram / @jmidy


Воспитанники Джеймса Миддлтона / Instagram / @jmidy

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтвердили 452 241 случай коронавирусной болезни Covid-19. Зафиксировали 20 495 летальных случая. 113 121 человек полностью выздоровел. По состоянию на утро 25 марта в Украине обнаружили 136 случаев заболевания коронавирусом и четыре смерти. Одному пациенту удалось выздороветь. Правительство призывает граждан соблюдать правила карантина.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Кейт Миддлтон Коронавирус Covid-19 LifeStyle
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