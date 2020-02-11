Брат Кейт Миддлтон расскажет о пережитой депрессии и помощь собак

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон недавно пережил тяжелую депрессию. Теперь жизнь Джеймса налаживается, он женится на француженке Ализе Тевене. Мужчина решил рассказать о том, как ему удалось преодолеть критическое состояние.

Во время сложной жизненной ситуации рядом с братом была и Кейт. Она всячески пыталась поддерживать его и помогать. На своей странице в инстаграме Джеймс написал пост, в котором отметил, что теперь будет делиться своим опытом.

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Он отметил, что после публикации об опыте клинической депрессии и о том, какую важную роль играли собаки в его жизни прошел год.

В этом году я хочу сосредоточиться на освещении тех вопросов, насколько собаки являются удивительными не только с точки зрения домашних животных, но и том, какую пользу они приносят вашему физическому и психическому здоровью,

– написал Джеймс.

Лечение брата Кейт длилось около года. Кроме родственников, ему помогали в выздоровлении собаки, которым он благодарен за спасение. особливую благодарность имеет его любимица – кокер-спаниель Элла. Также его выздоровлению способствовала Ализе, которую он вскоре назовет своей женой.

Я не мог ничего делать. Не мог спать, не мог читать, не мог есть. Я спрятался от всего. Я не мог заставить себя общаться с родными. И одно время меня даже одолевали мысли о самоубийстве,

– вспоминает Миддлтон.