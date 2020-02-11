24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Брат Кейт Миддлтон расскажет о пережитой депрессии и помощь собак

56 Читати новину українською
Джеймс Миддлтон / Instagram / @jmidy

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон недавно пережил тяжелую депрессию. Теперь жизнь Джеймса налаживается, он женится на француженке Ализе Тевене. Мужчина решил рассказать о том, как ему удалось преодолеть критическое состояние.

Во время сложной жизненной ситуации рядом с братом была и Кейт. Она всячески пыталась поддерживать его и помогать. На своей странице в инстаграме Джеймс написал пост, в котором отметил, что теперь будет делиться своим опытом.

Читайте также: Учителя Кейт Миддлтон рассказали, какой она была в школе

Он отметил, что после публикации об опыте клинической депрессии и о том, какую важную роль играли собаки в его жизни прошел год.

В этом году я хочу сосредоточиться на освещении тех вопросов, насколько собаки являются удивительными не только с точки зрения домашних животных, но и том, какую пользу они приносят вашему физическому и психическому здоровью,
– написал Джеймс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

Лечение брата Кейт длилось около года. Кроме родственников, ему помогали в выздоровлении собаки, которым он благодарен за спасение. особливую благодарность имеет его любимица – кокер-спаниель Элла. Также его выздоровлению способствовала Ализе, которую он вскоре назовет своей женой.

Я не мог ничего делать. Не мог спать, не мог читать, не мог есть. Я спрятался от всего. Я не мог заставить себя общаться с родными. И одно время меня даже одолевали мысли о самоубийстве,
– вспоминает Миддлтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

Зеленский уволил Богдана: чем запомнился бывший глава Офиса Президента
сегодня
1938
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:29 Где отпраздновать День Валентина в Украине: наиболее романтические места
Альона Захарова 19
сегодня 18:37 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 5057
сегодня 18:26 "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": девчачий Дэдпул на минималках
Юлія Ліпенцева 63
сегодня 17:36 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 294
сегодня 16:34 Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников второго полуфинала
Квітослава Туз 1237
Новости
Больше новостей
Залиште відгук