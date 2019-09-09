Брат Кейт Миддлтон вышел на красную дорожку со своей собакой: фото

32-летний брат Кейт и Пиппы Миддлтон, который в отличие от сестер не показывает публично свою личную жизнь, пришел на красную дорожку ежегодной церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards в Лондоне.

На мероприятие Джеймс Миддлтон пришел не со своей девушкой, француженкой Элиз Тивнт, которая работает в Лондоне финансовым аналитиком, а с кокер-спаниелем Эллой.

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Как известно, после свадьбы Кейт Миддлтон с принцем Уильямом у Джеймса началась депрессия из-за чрезмерной популярности. Он смог справиться с проблемами только благодаря собакам, с которыми мужчина обожает проводить время.

Также родной брат герцогини Кембриджской проходил курс интенсивной терапии со специалистами, а десятилетняя собака Элла сопровождала Джеймса на все сеансы. Потому на собаке можно увидеть жилет с нашивкой Pets as Therapy. Это знак британской благотворительной организации, которая поддерживает посещение терапевтов с домашними любимцами.

Кроме того, на церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards присутствовали и другие звезды: Виктория Бекхэм, Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Эль Фаннниг, Кайли Миноуг и другие.



Джеймс Миддлтон / Getty Images



​Джеймс Миддлтон / Getty Images

Ранее Джеймс Миддлтон снялся для британского Tatler вместе со своими собаками. В интервью он рассказал, что хочет начать свой бизнес, "связанный с любовью всей жизни – с собаками".

Сейчас я веду отдельную от дворца жизнь, я счастлив и снова чувствую себя самим собой, просто Джеймсом Миддлтоном. И хочу быть популярным сам по себе,

– добавляет Джеймс.



​Джеймс Миддлтон / Tatler