Брат Кейт Миддлтон женится: фото с любимой

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Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон / www.gettyimages.com

32-летний брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который ведет скрытый образ жизни в отличие от своих сестер, сделал предложение любимой девушке Элиз Тивнт после года отношений.

О том, что возлюбленная приняла предложение выйти замуж, Джеймс сообщил поклонникам на своей странице в инстаграме. Брат Кейт Миддлтон опубликовал их селфи, на котором виднеется кольцо Элиз.

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"Она сказала "да". Наш секрет раскрыт, но мы не могли не поделиться радостной новостью", – добавил в подписи мужчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

В мае Джеймс Миддлтон впервые сделал публичный выход со своей девушкой и королевской семьей. Влюбленные стали гостями свадьбы леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона.

Ранее брат Кейт около 5 лет встречался с Донной Эйр, которая была старше него на 8 лет. Впоследствии после расставания с Эйр, в 2018 году Джеймс познакомился в баре с Элиз Тивнт – француженкой, которая работает в Лондоне финансовым аналитиком. Это стало началом их любви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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