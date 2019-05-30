Брат Меган Маркл заявил, что сестра разрушила его жизнь

19 мая Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали первую годовщину. За один год влюбленные пережили много чрезвычайных событий, одна из которых – это рождение их первенца, мальчика Арчи Харрисона. Все время Меган получала поддержку от своей матери Дории Редлан, которая даже переехала к дочери из США, чтобы помочь с ребенком. Но другие родственники продолжают попытки больше "запачкать" ее репутацию.

Так, старший брат Меган Маркл Томас заявил Sun Online, что герцогиня разрушила его жизнь браком с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Express.

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Отмечается, что мужчина работал стекольщиком, но уволился из-за проблем со здоровьем. Однако новую работу он так и не нашел. Главной проблемой для родственника Меган стало чрезмерное внимание прессы к нему, ведь работодатели отказываются сотрудничать с человеком, который имеет скандальную репутацию.

Томас Маркл добавил, что он с семьей вынужден проживать в отеле, потому что ему отказывают также в аренде жилья.

Каждый мой шаг рассматривается под микроскопом. Сейчас обо мне много говорят как правду, так и ложь. Это сложно принять, ведь я не просил о таком,

– заявил брат Меган Маркл.

К слову, в начале года отец Меган Маркл дал очередное скандальное интервью для иностранного издания, в котором он назвал принца Гарри высокомерным. Мужчина сказал, что он чувствует превосходство над другими людьми, если позволяет себе выбирать, с кем общаться, а с кем нет.