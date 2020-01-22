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Брата певицы TAYANNA ограбили в поезде: интересные детали преступления

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Мишу Марвина ограбили в поезде / Instagram / @misha_marvin

Певец Миша Марвин, который живет и выступает в России, стал жертвой ограбления. Родного брата TAYANNA обокрали в вагоне поезда.

Об этом Миша Марвин рассказал на инстаграм-странице. По словам певца, он приобрел билеты на поезд "Москва – Одесса". Артист выбрал спальный вагон, чтобы с комфортом добраться до Киева. Однако в закрытом купе и произошло ограбление.

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Воры заблаговременно подсыпали в чай ​​Миши Марвина снотворное, потому преступление произошло без лишнего шума и сопротивления. Брат певицы TAYANNA потерял все деньги, которые вез с собой.

Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва-Одесса", шестой вагон (СВ). Подсыпают в чай ​​снотворное, вы засыпаете и остаетесь без денег Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте двери,
– посоветовал Миша Марвин.

Как известно, артист родом из Черновцов. Однако, в отличие от своей сестры, Миша Марвин решил строить карьеру в России. В 2013 году певец сотрудничал с лейблом Black Star российского рэпера Тимати, а потом начал успешную сольную карьеру. Миша Марвин довольно часто посещает своих родственников в Украине, что охотно демонстрирует в сети.

"Родители учили любить друг друга и поддерживать всю жизнь, кем бы ты ни был и где бы ни был! Моя кровь Миша Марвин", – рассказывала ранее TAYANNA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Миша Марвин – не единственный, кого недавно ограбили. Российская гастролерша MARUV потеряла наличные, документы и новогодние подарки родным. Воры забрали вещи артистки из ее машины, припаркованной в центре Киева.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle TAYANNA Российские гастролеры
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