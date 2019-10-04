"Братья Гадюкины" выпустили забавный хит про мужчин "Підкаблучник"

Знаменитая рок-группа "Братья Гадюкины" отличились выпуском новой песни под названием "Підкаблучник", что войдет в следующий альбом "Сміх і Гріх", презентация которого состоится 3 декабря 2019 года.

Автором слов и музыки стал один из исполнителей группы Игорь Мельничук, а запись хита проходила в "Студии 211".

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В жизни почти каждого "мачо" бывают времена, когда на пути попадается женщина и от нее теряешь разум. Ты говоришь: "Я от твоей красоты топчу дорогу в дурку..."– и даже не представляешь, что ее каблук уже над головой!

– говорится в описании к новой музыкальной работе.

Забавный хит уже одобрительно оценили пылкие поклонники "Гадюкиных – на ютубе под опубликованным хитом фанаты желают группе "Многая лета" и говорят, что песня "Огонь".

Братья Гадюкины – Підкаблучник: смотреть видео онлайн

Что известно о группе "Братья Гадюкины"?Легенды украинского рока "Братья Гадюкины" только что отпраздновали 30-летие. "Гады" появились на пересечении эпох, в 1988 году. Творчество этих разбойников из Львова стало фундаментом, на котором начала развиваться украинская рок-музыка. Братья – это панк, блюз, регги, фолк, рок-н-ролл, галицкий колорит, тотальный стеб и зажигательный драйв. Это множество концертов и фестивалей по всему миру.



За время своего существования музыканты записали 5 студийных альбомов, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов, среди которых "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Було не любити", "117 стаття", "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "Жовті стрічки", "Карпати" и другие.