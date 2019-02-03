Бразильская супермодель Бюндхен снялась в нежных образах для известного глянца: фото

Знаменитая 38-летняя модель Жизель Бюндхен, также известная как экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret, стала главной героиней издания Porter Magazine. В специальном выпуске под названием Edit она дала не только откровенное интервью, но и снялась в очень чувствительных и нежных образах.

Автором новых снимков стал культовый фэшн-фотограф Марио Сорренти. Для фотоистории звезда примерила несколько стильных вещей светлых оттенков от брендов The Row, Stella McCartney, Chloe и Alexander McQueen. Стилистом съемки стал Джордж Кортина.

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Волшебная фотоистория так и вдохновляет своих читателей верить в приход теплой весны, ведь вся съемка снята в теплых приятных цветах в фотостудии, дополненных светлыми нарядами. Все образы Бюндхен удачно гармонировали с легкой распущенной прической и естественным макияжем.



Жизель Бюндхен для Porter Magazine / Porter Magazine

"Пять лет назад, когда PORTER начал свою деятельность по всему миру, супермодель Жизель Бюндхен была героиней первого выпуска, который сопровождался заголовком "Невероятные женщины". Журнал всегда был и будет посвящен вдохновляющим женщинам, представленным на его страницах и тем, кто их читает. Теперь Жизель возвращается, чтобы отпраздновать наш день рождения (5 лет – 24 канал) с особой съемкой и интервью, которые рассказывают о кризисе, который заставил ее переосмыслить всю свою жизнь, любви своего мужа Тома Брэди к моде и силе женской солидарности", – говорится в подписи к обложке в Instagram издания.



Жизель Бюндхен для Porter Magazine / Porter Magazine

В интервью для издания звезда рассказала о бывшем романе с Леонардо Ди Каприо, о супружеской жизни с Томом Брэди, а также о женском движении против сексуальных домогательств #MeToo и о своих мемуарах, которые выдала осенью в 2018 году.