Бренд Gucci отменил майский показ из-за вспышки коронавируса: подробности

Из-за стремительного распространения и масштабной эпидемии коронавируса COVID-19 во всем мире страдает и фэшн-индустрия. Так, любимый дом моды всех голливудских звезд Gucci объявил об отмене майского показа в Сан-Франциско из-за смертельного вируса.

Количество зараженных коронавирусом продолжает расти во всем мире. Эпидемия уже успела сказаться на Неделях моды в Париже и Милане, а теперь подобралась и к фэшн-индустрии в США. Так, престижный итальянский дом моды Gucci объявил об отмене шоу Cruise 2021, которое было запланировано на 18 мая в Сан-Франциско.

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Вчера, 3 марта, бренд в официальном заявлении обнародовал решение отменить майский показ из-за нестабильного положения в обществе и "постоянной неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса". Объявив такой мере представители Gucci заверили, что вскоре утвердят новое место и время для Cruise 2021.

Решение о новом времени и месте проведения шоу будет объявлено позже, когда ситуация с коронавирусом прояснится. В это время наши мысли с теми, кто пострадал во всем мире,

– говорится в заявлении.

Это сообщение появилось после того, как 19 февраля Gucci провел показ осень/зима 2020 на Миланской неделе моды. Несмотря на вспышку в Италии, на показ пришло немало звездных гостей, которые не побоялись вируса. Сан-Франциско сейчас больше всего пострадал от вспышки коронавируса в США – подтверждено более 25 случаев инфицированных. Всего в стране установлено 100 зараженных, а 9 человек умерли.