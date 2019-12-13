Бренд Hugo Boss снял рождественскую рекламу в Киеве: видео

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Ролик для бренда Hugo Boss / Instagram / @radioaktivefilm

Немецкий бренд одежды на днях опубликовал рекламное видео. Съемки проходили в Киеве еще в марте. Совместная работа с украинской командой студии "Radioaktive Film" имеет название "Не могу дождаться Рождества" и рекламирует линейку новых ароматов.

Съемки ролика "Can’t Wait For Christmas" проходили в одной из столичных студий. К процессу привлекли известных блогеров, каждый из которых символизировал и лично характеризовал определенный аромат из новой линейки духов.

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Соорганизаторы видеоработы украинская продакшн-студия "Radioaktive Film" сообщают, что ролик снимали еще в марте. К работе также присоединилась парижская компания "Stink".

Напомним, что вчера легендарный рэпер Stormzy представил видеоклип на песню "AUDACITY", съемки которого тоже проходили в столице. Для впечатляющих сцен исполнитель выбрал промышленные районы вблизи станции метро Выдубичи.

Hugo Boss – Can’t Wait For Christmas: смотрите онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды
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