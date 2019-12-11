Бренд Moschino провел показ в нью-йоркском метро: фото и видео

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Бренд Moschino провел показ в нью-йоркском метро / www.gettyimages.com

Вечером, 9 декабря, в Музее транспорта Нью-Йорка прошел креативный показ новой коллекции Moschino. Директор бренда Джереми Скотт вдохновился уличной модой и превратил некоторые яркие акценты в элементы в одежде.

Новую коллекцию Moschino Скотт посвятил именно городским мотивам. Поэтому идея провести показ в метро была очень удачной, ведь таким видом транспорта пользуются миллионы людей каждый день. В метрополитене можно увидеть множество разных людей в отличных и особенных стилях.

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"Метро – самое важное место города, к тому же в этом месте можно встретить сочетание того, что я делаю: высокой моды и простоты, роскоши и приземленности", – объяснил Джереми Скотт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moschino (@moschino)

 

В коллекции были представлены объемные пуховики, рюкзаки и сумки, массивные золотые цепи, кепки и огромные логотипы. Поскольку показ демонстрирует жизни нью-йоркского метро, директор бренда добавил в него и элегантные "аутфиты" – коктейльные платья, тренчи.

Показ Moschino: смотрите фото и видео

"Когда кто-то заходит в метро в час пик и отказывается снять свой рюкзак", – с юмором добавили представители бренда в подписи к следующему видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moschino (@moschino)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moschino (@moschino)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moschino (@moschino)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moschino (@moschino)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moschino (@moschino)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Нью-Йорк Модные бренды Стиль и мода
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