Украинский бренд Ruslan Baginskiy выделил миллион гривен больницам Львова и Коломыи

На прошлой неделе бренд Ruslan Baginskiy передал один миллион гривен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова и Коломыйскую центральную районную больницу. Средства выделили на необходимое медицинское оборудование, которое помогает в борьбе с коронавирусом.

Немало украинских дизайнеров присоединились к борьбе с COVID-19. Они организуют производство необходимых средств безопасности и выделяют деньги из собственного бюджета. Так, знаменитый дизайнер из Львова, который шьет шляпы для мировых звезд, Руслан Багинский решил помочь медицинским учреждениям в нелегкое время.

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Руслан опубликовал сообщение в фейсбуке, где отметил, что каждое утро в 10:00 часов просматривает статистику больных COVID-19 в Украине. Мужчина прекрасно понимает, что к пандемии мы не готовы и лучшей помощью врачам и самим себе сейчас является карантин.

Дизайнер признается, что вся его команда сейчас на карантине. Производство закрыто, магазины не работают и прогнозы не оптимистичны.

С первого дня мы обдумывали, как бренд Ruslan Baginskiy может помочь другим. Украинские и европейские дизайнеры и предприниматели, которые отшивают костюмы, оплачивают продуктовые наборы для пенсионеров и отдают выручку в фонд борьбы с вирусом, демонстрируют правильный пример и единственный путь. Это наша общая проблема, чем быстрее мы ее решим, тем быстрее сможем обнять родных, пригласить друзей в гости и полететь в Париж,

– пишет Руслан.

Именно поэтому он вместе с брендом принял решение передать миллион гривен в больницы Львова и Коломыи.

Львов – мой родной город, Коломыя – родной город соучредителя бренда Петра Ясинского. Регионы получают гораздо меньше поддержки, хотя в Ивано-Франковской области уже было зафиксировано 300 случаев, во Львовской – 124. Средства мы выделили на конкретные потребности больниц,

– отметил дизайнер.

Добавим, по состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 3 372 случая инфицирования коронавирусом, из которых 98 летальные. Удалось выздороветь 119 больным. Лучший способ сохранить здоровье и жизнь – оставаться дома и несмотря на грядущие праздники не посещать места, где возможно скопление людей и не собираться всей семьей.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала