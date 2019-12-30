Бренд Виктории Бекхэм оказался на грани банкротства, – СМИ

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм ежегодно готовит по два эффектных показа новых коллекций и удивляет поклонников нетипичными нарядами. Однако, как оказалось, бренд модельера не является рентабельным и находится на грани банкротства.

Как рассказали инсайдеры таблоида The Sun, в 2018 году бренд Victoria Beckham Limited имел убытки на 16,5 миллиона долларов. Причиной стало снижение продаж во всем мире, не спасли ни эффектные рекламные кампании с участием Виктории Бекхэм, ни зрелищные шоу.

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Не улучшилась ситуация и в 2019 году. Эксперты отметили, что стоимость популярной компании снизилась на 36 миллионов долларов, поэтому дело Виктории Бекхэм оказалось на грани закрытия. Но, согласно словам инсайдеров из близкого окружения дизайнера, она не намерена отказываться от бренда.

Виктория "выпотрошена", но она вложила все в свою империю моды и не сдастся без боя,

– рассказал инсайдер.

Сейчас Виктория Бекхэм пытается преодолеть кризис. Модельер уже уменьшила свои расходы и пересмотрела прибыли за последние годы. Кроме этого, она решила отказаться от услуг частного водителя, вместо этого использует такси, или сама садится за руль. Также Виктория Бекхэм уволила флориста, который еженедельно украшал ее офис.