24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Бренд Виктории Бекхэм оказался на грани банкротства, – СМИ

24 Читати новину українською
/ Instagram / @

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм ежегодно готовит по два эффектных показа новых коллекций и удивляет поклонников нетипичными нарядами. Однако, как оказалось, бренд модельера не является рентабельным и находится на грани банкротства.

Как рассказали инсайдеры таблоида The Sun, в 2018 году бренд Victoria Beckham Limited имел убытки на 16,5 миллиона долларов. Причиной стало снижение продаж во всем мире, не спасли ни эффектные рекламные кампании с участием Виктории Бекхэм, ни зрелищные шоу.

Читайте также: Дэвид и Виктория Бекхэм крестили младших детей: первые фото с церемонии

Не улучшилась ситуация и в 2019 году. Эксперты отметили, что стоимость популярной компании снизилась на 36 миллионов долларов, поэтому дело Виктории Бекхэм оказалось на грани закрытия. Но, согласно словам инсайдеров из близкого окружения дизайнера, она не намерена отказываться от бренда.

Виктория "выпотрошена", но она вложила все в свою империю моды и не сдастся без боя,
– рассказал инсайдер.

Сейчас Виктория Бекхэм пытается преодолеть кризис. Модельер уже уменьшила свои расходы и пересмотрела прибыли за последние годы. Кроме этого, она решила отказаться от услуг частного водителя, вместо этого использует такси, или сама садится за руль. Также Виктория Бекхэм уволила флориста, который еженедельно украшал ее офис.

Обмен пленными: 76 украинцев уже на Родине – списки
сегодня
7869
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Виктория Бекхэм
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:06 Что приготовить на Новый год 2020: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 41696
29 декабря 17:45 Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест
Альона Захарова 337
29 декабря 12:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 51480
29 декабря 10:25 Валентина Ферраньи празднует 27: самые привлекательные образы сестры знаменитой блогерши
Юлія Девда 311
29 декабря 10:15 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 19408
Новости
Больше новостей
Залиште відгук