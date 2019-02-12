Бренд Виктории Бекхэм отказался от использования кожи экзотических животных

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram/ @victoriabeckham

Популярная британская модельер Виктория Бекхэм присоединилась к другим мировым маркам, которые выступают за сохранение жизни животных, и также отказалась от использования натуральной кожи, однако пока только экзотических животных.

Бренд знаменитой Виктории Бекхэм решил поддержать фонды и другие марки одежды, которые выступают за сохранение жизни животных. О том, что дизайнер приняла решение отказаться от использования натуральной кожи экзотических животных сообщает иностранное издание WWD.

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Представитель 44-летней Виктории Бекхэм заявил, что для следующих коллекций они будут использовать заменители кожи крокодилов, ящериц и змей.

Мы идем к тому, чтобы создавать более этическую моду и сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Мы рады подтвердить, что начиная с сезона осень-зима 2019/2020 мы перестанем использовать кожи экзотических животных при создании коллекций. Это решение отражает не только политику бренда, но и пожелания наших клиентов,
– подтвердили в пресс-службе бренда Виктории Бекхэм.

Немало знаменитых люксовых брендов также отказались от использования натуральной кожи и меха. А в декабре 2018 года от экзотических материалов отказался также бренд Chanel.

 

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Теги: LifeStyle Мода Экология Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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