Бриджит Макрон надела костюм и кроссовки в храм: возмущенная реакция в сети

Жена французского президента Эммануэля Макрона Бриджит считается иконой стиля, так как во время каждого выхода она привлекает немало внимания к своему образу. Обычно 65-летняя первая леди Франции не скрывает свои стройные ноги и предпочитает мини юбки и платья, а ее образ часто дополняют туфли на высоких каблуках. Однако последний выход вызвал волну возмущения в сети.

На днях Эммануэль Макрон вместе с женой посетил с трехдневным визитом Египет. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Во время одного из публичных выходов супруги поехали осматривать достопримечательности Египта, в частности древние храмы. Для этого Бриджит надела серый костюм, который дополнила обувью, что, по мнению западной прессы, совсем не подходило для этого. Первая леди Франции предпочла удобные и практичные кроссовки от Louis Vuitton, которые стоят более 830 долларов.

Интересно, что даже британское издание Daily Express назвало образ "шокирующим", а в сети пользователи не поняли, почему первая леди Франции выбрала такой образ.



Бриджит и Эммануэль Макрон / Eliot Blondet / Pool / Bestimage



Бриджит Макрон / Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Добавим, что это не первый выход Бриджит в кроссовках. В сентябре 2018 для осмотра новой детской больницы во время официального визита в Финляндию супруга президента Франции решила заменить шпильку комфортной обувью.



Бриджит Макрон / Elle