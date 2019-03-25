Бриджит Макрон поразила стильным голубым total look

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Бриджит и Эммануэль Макрон
Бриджит и Эммануэль Макрон / Instagram / @emmanueletbrigittemacron

65-летняя Бриджит Макрон всегда сопровождает своего мужа Эммануэля во время его поездок по Франции или визитов в другие страны. Первая леди Франции поражает отменным вкусом и стильными современными нарядами. Так, во время нового выхода в Провансе Бриджит Макрон продемонстрировала нежный total look.

Монохромный образ в голубом цвете считают так называемым почерком первых леди. Ведь такие "луки" когда-то часто носила Жаклин Кеннеди, а теперь практикует Мелания Трамп. Жена президента Франции Бриджит Макрон решила принять во внимание стильный образ и повторила его во время визита в Прованс.

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65-летняя первая Леди решила одеть пастельный total look на встречу с китайским лидером. На ней было платье до колен с вшитым карманом с левой стороны, а поверх накинула двубортное пальто в тон. Разбавили ее монохромный образ бордовые туфли на каблуке и клатч цвета марсала.

Бріджит Макрон перша леді Франції
Бриджит и Эммануэль Макрон / Instagram / @emmanueletbrigittemacron

Бріджит Макрон Еммануель Макрон президент і перша леді Франції
Бриджит и Эммануэль Макрон / Instagram / @emmanueletbrigittemacron

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Теги: LifeStyle Эммануэль Макрон Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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