Бриджит Макрон продемонстрировала два непревзойденных образа от Louis Vuitton в Бельгии

Встреча первой леди Франции и ее мужа с королем Филиппом и королевой Матильдой состоялась в понедельник, 19 ноября. Бриджит Макрон удачно подобрала наряды для официального визита.

У 65-летней первой леди Франции изысканное чувство стиля, которое она удачно демонстрирует каждым своим выходом. На этот раз Бриджит Макрон вместе с мужем Эммануэлем принимала королевская семья Бельгии.

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Сеть покорили фото, на которых королева Матильда и первая леди Франции идут по красной дорожке в кардинально разных нарядах. Для светского выхода, который происходил днем, Бриджит выбрала образ в сером цвете от Louis Vuitton. Платье и двубортное пальто дополнили лаковые туфли-лодочки бордового цвета и сумка в тон обуви. К слову, стоимость сумки от Louis Vuitton – 3350 долларов.

Королева Матильда составила компанию Бриджит в красном пальто от Dior и шляпке в тон.

На торжественный вечер во дворце первая леди надела черное платье от Louis Vuitton, которое было украшено стразами под грудью и возле шеи. Образ дополнил черный клатч и массивные серьги. Королева Бельгии в свою очередь надела бархатное платье с глубоким декольте от Giorgio Armani.