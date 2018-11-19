Бриджит Макрон продемонстрировала два непревзойденных образа от Louis Vuitton в Бельгии

130 Читати новину українською
Бриджит Макрон
Бриджит Макрон / www.instagram.com/queen.mathilde

Встреча первой леди Франции и ее мужа с королем Филиппом и королевой Матильдой состоялась в понедельник, 19 ноября. Бриджит Макрон удачно подобрала наряды для официального визита.

У 65-летней первой леди Франции изысканное чувство стиля, которое она удачно демонстрирует каждым своим выходом. На этот раз Бриджит Макрон вместе с мужем Эммануэлем принимала королевская семья Бельгии.

Читайте также: Беременная Меган Маркл надела эффектное платье с внушительным декольте: фото

Сеть покорили фото, на которых королева Матильда и первая леди Франции идут по красной дорожке в кардинально разных нарядах. Для светского выхода, который происходил днем, Бриджит выбрала образ в сером цвете от Louis Vuitton. Платье и двубортное пальто дополнили лаковые туфли-лодочки бордового цвета и сумка в тон обуви. К слову, стоимость сумки от Louis Vuitton – 3350 долларов.

Королева Матильда составила компанию Бриджит в красном пальто от Dior и шляпке в тон.

 

На торжественный вечер во дворце первая леди надела черное платье от Louis Vuitton, которое было украшено стразами под грудью и возле шеи. Образ дополнил черный клатч и массивные серьги. Королева Бельгии в свою очередь надела бархатное платье с глубоким декольте от Giorgio Armani.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Бельгия Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2292
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
497
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
307
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1019
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 615
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
2320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук