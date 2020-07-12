12 июля много лет назад в Киеве устраивали женский праздник Бриксы. В этот день мужчины выполняли все капризы и прихоти своих жен. Они не только хозяйничали, готовили и стирали, а даже носили избранниц на руках в кабак, где те "отрывались" на полную.

У наших предков был своеобразный аналог Международного женского дня – праздник Бриксы, который приходился на 12 июля. Именно в этот день мужчины были вынуждены выполнять все прихоти своих жен. 24 канал предлагает узнать, как происходило празднование в Киеве и какие прихоти любимых исполняли мужчины много лет назад.

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Последний раз Брикса видел воочию в столице журналист С. Ярон 1880 году. Тогда женщина сидела в санях с прутиком орешника, а мужчина тянул ее до ближайшего кабака. Леди не отказывала себе в удовольствии отведать водку и распивала ее там, где ей заблагорассудится.

Об уникальном украинском женском дне сохранилось мало фактов, но известны и другие развлечения женщин на бриксы. Кроме уборки дома и приготовления обеда, мужчины везли своих жен на базар, где те выбирали себе подарки – бусы или серьги. Впоследствии они устраивали празднование в трактире, в котором выпивали и танцевали на столах. После завершения вечера любимые несли их на плечах домой.