Бриллиантовое ожерелье, друзья и яхта в Италии: как Кайли Дженнер отпраздновала свое 22-летие

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Свое 22-летие накануне, 10 августа, праздновала самая юная миллиардерша мира, известная Insta-дева и звездная мамочка Кайли Дженнер. Знаменитая американка устроила пышное празднование на одном из островов Италии.

День рождения самой юной миллиардерши мира не могло пройти тихо и спокойно в семейном кругу. Поэтому Кайли Дженнер, не изменив традициям, устроила грандиозный праздник, деталями которого поделилась на своей странице в Instagram.

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Ранее в сети появились снимки подозрительного белого платья, которое иностранные СМИ описали, как свадебное. Однако роскошный наряд оказался не более, чем праздничным. В том же платье с перьями страуса Кайли Дженнер засветилась в своих Insta-Stories. Также звезда опубликовала фото с яхты рядом с массивными цифрами "22", созданными из цветов. Стоит добавить, что свой день рождения молодая миллиардерша празднует на одном из самых популярных островов Италии – Капри.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер отпраздновала 22-летие на Капри / Instagram / @kyliejenner

Сразу после 00:00 Кайли Дженнер получила подарок от своего любимого Трэвиса Скотта. Рэпер подарил своей избраннице массивное бриллиантовое ожерелье с ее логотипом бренда Kylie – большими губами, с которых стекают капли помады. 22-летняя американка традиционно задувала свечи на большом торте под песню Happy Birthday to You в исполнении друзей.

Кайлі Дженнер день народження
Кайли Дженнер отпраздновала свой день рождения в Италии / скриншот из Insta-Stories

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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