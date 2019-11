Bring Me The Horizon выпустили клип на песню-саундтрек к игре Death Stranding

Концерт для зомби и кадры из долгожданной игры легендарного Хидео Кодзимы Death Stranding – все это можно увидеть в новом клипе на песню Ludens, которая стала саундтреком к игре, британских металкорщиков Bring Me The Horizon.

Лидер группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс является фанатом компьютерных игр Хидео Кодзимы. Интересно, что и в райдере музыкантов группы всегда есть требование к организаторам – обеспечить пространство для установки монитора для игровой приставки и хорошее интернет подключение.

Смотрите клип на песню Ludens:

Трек Ludens войдет в новый альбом группы. Это первая новинка, которую Bring Me The Horizon выпустили после релиза альбома Amo, который увидел свет в 2019 году. Впечатляющее шоу Bring Me The Horizon в поддержку альбома Amo британцы показали в Киеве летом на фестивале UPark.

Смотрите видео масштабного шоу в Киеве:

Уже 11 февраля британцы отыграют полноценный концерт в Киеве в клубе Stereo Plaza.

Что известно о группе Bring Me The Horizon?Английская группа появилась в 2004 году. Она состоит из 5 участников, а главным фронтменом является Оливер Сайкс. Сначала свою карьеру они начинали в стиле дэткор, но впоследствии перешли на металкор.



Вдохновившись известным фильмом "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины", а именно фразой главного героя Джека Воробья: "Now... Bring me that horizon", ребята придумали оригинальное название группы.



Сейчас музыканты подписаны на глобальный лейбл RCA Records и Epitaph Records по США и гастролируют по всему миру. За свою творческую карьеру они выпустили 5 студийных альбомов и 3 мини-альбома.