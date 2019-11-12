Bring Me The Horizon выпустили клип на песню-саундтрек к игре Death Stranding

10 Читати новину українською
Bring Me The Horizon выпустили новый клип
Bring Me The Horizon выпустили новый клип / festileaks.com

Концерт для зомби и кадры из долгожданной игры легендарного Хидео Кодзимы Death Stranding – все это можно увидеть в новом клипе на песню Ludens, которая стала саундтреком к игре, британских металкорщиков Bring Me The Horizon.

Лидер группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс является фанатом компьютерных игр Хидео Кодзимы. Интересно, что и в райдере музыкантов группы всегда есть требование к организаторам – обеспечить пространство для установки монитора для игровой приставки и хорошее интернет подключение.

К слову: Британцы Bring Me The Horizon – интересные факты о группе

Смотрите клип на песню Ludens:

Трек Ludens войдет в новый альбом группы. Это первая новинка, которую Bring Me The Horizon выпустили после релиза альбома Amo, который увидел свет в 2019 году. Впечатляющее шоу Bring Me The Horizon в поддержку альбома Amo британцы показали в Киеве летом на фестивале UPark.

Смотрите видео масштабного шоу в Киеве:

Уже 11 февраля британцы отыграют полноценный концерт в Киеве в клубе Stereo Plaza.

Детали встречи ищите по ссылке.

Билеты без сервисного сбора можно купить здесь.

Что известно о группе Bring Me The Horizon?Английская группа появилась в 2004 году. Она состоит из 5 участников, а главным фронтменом является Оливер Сайкс. Сначала свою карьеру они начинали в стиле дэткор, но впоследствии перешли на металкор.

Вдохновившись известным фильмом "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины", а именно фразой главного героя Джека Воробья: "Now... Bring me that horizon", ребята придумали оригинальное название группы.

Сейчас музыканты подписаны на глобальный лейбл RCA Records и Epitaph Records по США и гастролируют по всему миру. За свою творческую карьеру они выпустили 5 студийных альбомов и 3 мини-альбома.

blog_ava
Золушка Грейс Келли: история одной принцессы
сегодня
1030
Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Золушка Грейс Келли: история одной принцессы
сегодня 15:38 Золушка Грейс Келли: история одной принцессы
Юлія Девда 1030
Энн Хэтэуэй – 37: пятерка впечатляющих фильмов актрисы, от которых невозможно оторваться
сегодня 11:40 Энн Хэтэуэй – 37: пятерка впечатляющих фильмов актрисы, от которых невозможно оторваться
Юлія Турелик 331
"Сиротский Бруклин": кино Эдварда Нортона с ним же в главной роли
сегодня 10:37 "Сиротский Бруклин": кино Эдварда Нортона с ним же в главной роли
Юлія Ліпенцева 59
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
11 ноября 20:02 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 836
Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
11 ноября 19:35 Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
Марина Джура 67
Новости
Больше новостей
Залиште відгук