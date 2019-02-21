Brit Awards-2019: самые провальные образы торжественной церемонии

Ночью 20 февраля в Лондоне прошло торжественное награждение лучших музыкантов Brit Awards-2019. Премия объединила многих артистов, которые переборщили со "стилем" и вошли в топ неудачных образов красной дорожки.

Торжественные события или публичные выходы – это хорошая возможность для знаменитостей показать свои стильные наряды. Однако в погоне за новыми трендами звезды часто попадают в список провальных образов.

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Исключением не стала и торжественная церемония награждения Brit Awards-2019, которая является своеобразным аналогом Грэмми. На красной дорожке предстало много известных музыкантов, которые сияли в роскошных платьях. Но не меньше было и таких, кто чудаковато выглядел в новинках своего гардероба. В число провальных look попали и победители Brit Awards-2019 – экстравагантные Дуа Липа и Джорджа Смит.

Журналисты LifeStyle 24 подобрали образы звезд, которые удивили неудачным нарядом на красной дорожке британской премии.



Певица Дуа Липа / Getty Images

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Телеведущая Лаура Витмер / Getty Images



Композитор Лаура Фейт на красной дорожке / Getty Images



Лаура Фейт на вечеринке после премии / Getty Images



Джорджа Смит / Getty Images



Модель Нилам Гилл / Getty Images



Певица Klara Söderberg с сестрой / Getty Images



Эпатажный певец Олли Александр / Getty Images



Певица H.E.R. / Getty Images