Brit Awards: украинки поставили яркий номер для певицы Pink

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Pink
Pink / www.gettyimages.com

20 февраля в Лондоне прогремела главная британская музыкальная премия BRIT Awards 2019, на которой наградили певицу Pink престижной наградой "За выдающийся вклад в музыку". Что интересно, поставили номер для американской звезды именно украинские режиссеры.

Так, украинские режиссеры Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко совместно с американской компанией Freckled Sky и украинской компанией Front Pictures подготовили номер для Pink.

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Отмечается, что в основу создания номера легло шоу, проект Freckled Sky совместно с который показывали на America’s Got Talent. А выступление Pink сделали похожим и полностью адаптировали его под певицу.

Также украинки подготовили часть номера с водой и проекцией под песню Pink, которая называется Try.

Смотрите выступление певицы Pink на Brit Awards 2019:

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Теги: LifeStyle Награды Новости культуры Лондон Музыка
Источник: LifeStyle 24
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