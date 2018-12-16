Британцы нашли письмо Санта-Клаусу, которому 120 лет: интересные детали

69 Читати новину українською
Британцы нашли письмо Санта-Клаусу, которому 120 лет
Британцы нашли письмо Санта-Клаусу, которому 120 лет / klyovamama.com

В Великобритании нашли письмо Санта-Клаусу, которое потрясло сеть. На рукописи стояла дата – 2 декабря 1989 года.

Каждый ребенок с нетерпением ждет рождественско-новогодних праздников, ведь именно в это время осуществляются желания малышей. Да и в прошлом веке было так же: дети писали письма Санта-Клаусу или Николаю, ожидая желанные подарки. На днях в городе Кентербери случайно нашли праздничную рукопись, датированную 1989 годом.

Читайте также: В Великобритании мужчина случайно купил антикварный кувшин за пять долларов

Как сообщает ВВС, автором письма была 5-летняя девочка Марджори, которая жила 120 лет назад в городке Истборн. У Санта-Клауса малышка попросила игрушечных уток и цыплят, рождественский чулок для подарков и кусочек ленты. Не забыла девочка и о своей кошке Киттикинс: для животного она попросила мяч.

Лист до Санта-Клауса, датований 1989 роком
Письмо к Санта-Клаусу, датированное 1989 годом / ВВС

Неизвестно, получила ли маленькая Марджори желанные подарки на Рождество, ведь ее письмо длительное время пролежало в книге и пережило две войны. Только после того, как издание пожертвовали на благотворительность, рукопись была найдена.

Это настолько мило. Именно то, что нужно на Рождество: маленькие подарки и настоящее чувство сказки,
– призналась продавец книг Лили Барчел.

Отец Лили наткнулся на невероятную находку при просмотре старых изданий. Мужчина даже сделал специальное исследование, чтобы найти родственников Марджори и передать им рукопись. Однако улица, на которой жила девочка, была полностью разрушена во время Первой мировой войны. Поэтому найти потомков автора письма стало невозможно. Рукопись до сих пор сохраняется в магазине игрушек в городе Кентербери, а незаурядная новогодняя история привлекла немалое внимание общественности.

Старовинний лист до Санта-Клауса
Старинное письмо к Санта-Клаусу / ВВС

Теги: LifeStyle Путешествия История Великобритания Новогодние праздники
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
14 декабря 19:38 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 33178
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 781
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 844
"Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
13 декабря 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
Яніна Ткачук 1396
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
12 декабря 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 23234
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
12 декабря 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 14178
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук