Королевская семья вернулась к публичным выходам после длительного карантина и соблюдения условий изоляции. Принц Чарльз вместе с Камиллой отправились с официальным визитом в Бристоль. Во время разговора один из работников супермаркета потерял сознание прямо перед принцем Уэльским.

Вчера, 9 июля, принц Чарльз вместе с супругой Камиллой посетили дистрибьюторский центр торговой сети Asda. Официальный визит супругов не обошелся без курьезов. Как информирует Daily Mail, британец, который работает в одном из супермаркетов, потерял сознание прямо перед сыном королевы Елизаветы II.

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Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в Бристоле лично поблагодарили 700 работников, которые обеспечивали население Юго-Западной Англии продовольственными товарами во время вспышки коронавируса. Многие из них отложили отпуска и работали сверхурочно, чтобы справиться с ростом спроса в супермаркетах.

Работник супермаркета потерял сознание перед принцем Чарльзом

Однако личная встреча британцев с представителями королевской семьи получила огласку в мировой прессе из-за курьезного инцидента. Один из сотрудников потерял сознание прямо перед принцем Чарльзом. Они любезно общались, и вдруг мужчина зашатался и потерял сознание. Принц Уэльский хотел помочь ему подняться, однако быстро отступил назад и продолжил разговор со следующей работницей супермаркета. В это время рядом с мужчиной были охранники Чарльза и его коллеги.

Работник быстро очнулся, так как диалог с Чарльзом продолжил через несколько минут. Неизвестно, то ли разговор с потомком британского престола, то ли проблемы со здоровьем повлияли на потерю сознания.

Британец потерял сознание перед принцем Чарльзом: смотрите видео онлайн