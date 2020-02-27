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Британка Джен Аткин похудела на 51 килограмм и выиграла конкурс красоты

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История 26-летней Джен Аткин поразила весь мир. Из-за неудачных отношений девушка решила кардинально изменить свою жизнь и похудела на 51 килограмм. Но на этом она не остановилась: Джен стала победительницей конкурса красоты "Мисс Великобритания-2020".

Об этом сообщает The Daily Mail. Джен Аткин родом из небольшого города Гримсби, в графстве Линкольншир. Поэтому девушка и подумать не могла, что когда-нибудь станет обладательницей титула "Мисс Великобритания" и будет представлять свою страну на популярном конкурсе красоты "Мисс Мира".

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Джен Аткин публично призналась, что имела проблемы с весом. На протяжении 3 лет британка активно занималась спортом и сумела сбросить 51 килограмм. Теперь талией красавицы восхищается вся Великобритания.

Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс "Мисс Великобритания". Но упорная работа всегда приносит свои плоды,
– рассказала журналистам Джен Аткин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jen Atkin (@jenatkinuk)

Интересно, что заниматься спортом девушка начала после того, как пережила неудачные отношения с бойфрендом. Сперва Джен Аткин начала ездить на работу на велосипеде, впоследствии повторяла упражнения из видеоуроков, которые доступны на ютубе. И когда работа над собой дала первые результаты, британка изменила рацион и приобрела абонемент в спортзал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jen Atkin (@jenatkinuk)

Джен Аткин занимается музыкой и модельной карьерой. Кроме этого, британка поддерживает благотворительные проекты, о чем рассказала на конкурсе красоты. Уже осенью 2020 года Джен будет представлять Великобританию на международном шоу "Мисс Мира-2020".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jen Atkin (@jenatkinuk)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Великобритания Конкурс красоты Новости LifeStyle
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