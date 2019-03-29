Британская группа Her's попал в жуткое ДТП: музыканты погибли

Британская рок-группа Her's попал в жуткую аварию в США. Вокалисты коллектива Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг погибли на месте ДТП.

Как сообщает Daily Star, у группы Her's были активные гастроли по городам США. В день ДТП артисты ехали из Аризоны на запланированный концерт в Санта-Ану, что в штате Калифорния. Однако по дороге к месту концерта их авто столкнулось с фургоном, который был неправильно припаркован.

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В результате аварии Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в ДТП погиб и продюсер группы Her's Тревор Енгельбрексон, который сопровождал их в международном турне. Информацию о смерти музыкантов уже подтвердили представители лейбла, с которым они сотрудничали.

We are hearing really sad news about Liverpool band #Hers.

It's been reported that the duo who formed in our city, & their tour manager have been killed in a road accident whilst on tour in California.

Our thoughts are with Stephen, Audun & Trevor's family and friends.

pic.twitter.com/cvBcjfU1gz — The Guide Liverpool (@TheGuideLpool) 28 березня 2019 р.

Талантливые артисты Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг познакомились во время учебы в Университете Ливерпуля. Музыканты решили создать свою группу. Уже в 2017 году они выпустили дебютный альбом, который получил название Invitation to Her's. Это был успешный шаг к миру шоу-бизнеса. Студийный альбом сразу же завоевал мировые чарты, а рок-музыку британцев отметили в знаменитых журналах The Guardian и BBC.

На Родине Her's имел не меньшую популярность. Меломаны же называли Стивена Фицпатрика и Одуна Ладинга "одними из самых любимых и перспективных музыкантов в Великобритании".

Клип группы Her's на песню A Day In Paris: смотрите видео

Наразі невідомо, коли та де поховають учасників гурту Her's. Мережа вже заповнена щемливими дописами, а прихильники висловлюють співчуття родичам загиблих артистів.

Her's are my favourite band & the most humble, talented, funny guys. I was in their latest music video & walked away feeling so happy & inspired. They are my inspiration musically have given me a chance to see how beautiful people can be in this weird world. RIP lads x #Hers pic.twitter.com/EYDt5H2aAm — Sam Coomber (@Coozak) 29 березня 2019 р.