Британская группа Her's попал в жуткое ДТП: музыканты погибли
Британская рок-группа Her's попал в жуткую аварию в США. Вокалисты коллектива Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг погибли на месте ДТП.
Как сообщает Daily Star, у группы Her's были активные гастроли по городам США. В день ДТП артисты ехали из Аризоны на запланированный концерт в Санта-Ану, что в штате Калифорния. Однако по дороге к месту концерта их авто столкнулось с фургоном, который был неправильно припаркован.
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В результате аварии Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в ДТП погиб и продюсер группы Her's Тревор Енгельбрексон, который сопровождал их в международном турне. Информацию о смерти музыкантов уже подтвердили представители лейбла, с которым они сотрудничали.
Талантливые артисты Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг познакомились во время учебы в Университете Ливерпуля. Музыканты решили создать свою группу. Уже в 2017 году они выпустили дебютный альбом, который получил название Invitation to Her's. Это был успешный шаг к миру шоу-бизнеса. Студийный альбом сразу же завоевал мировые чарты, а рок-музыку британцев отметили в знаменитых журналах The Guardian и BBC.
На Родине Her's имел не меньшую популярность. Меломаны же называли Стивена Фицпатрика и Одуна Ладинга "одними из самых любимых и перспективных музыкантов в Великобритании".
Клип группы Her's на песню A Day In Paris: смотрите видео
Наразі невідомо, коли та де поховають учасників гурту Her's. Мережа вже заповнена щемливими дописами, а прихильники висловлюють співчуття родичам загиблих артистів.