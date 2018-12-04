Британская элегантность: Эмма Уотсон очаровала сеть соблазнительными черно-белыми фото

Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в серии фильмов о Гарри Поттере, снялась в сдержанной и одновременно соблазнительной и элегантной фотосессии.

Новые фото Эмма опубликовала на своей странице в Instagram.

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Уотсон снялась в объективе популярного фэшн-фотографа Картера-Боумена. Несмотря на значительную популярность актриса ведет не слишком публичный образ жизни. Поэтому каждое новое фото является сюрпризом для поклонников творчества Эммы.

На снимках звезда "Гарри Поттера" появилась в двух платьях – черном с голой спиной и длинном молочном, которое подчеркнуло стройную фигуру Уотсон.



Эмма Уотсон / Instagram @emmawatson



Эмма Уотсон / Instagram @emmawatson