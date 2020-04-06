Британская певица Марианна Фейтфулл заразилась коронавирусом: звезду госпитализировали

73-летняя звезда 60-х Марианна Фейтфулл инфицирована коронавирусом. На протяжении длительного времени артистка лечилась от обычной простуды и тщательно следила за своим здоровьем. Однако на прошлой неделе она почувствовала осложнения, а результаты теста на COVID-19 показали положительный результат.

О госпитализации и заражении коронавирусом Марианны Фейтфулл рассказала ее близкая подруга Пенни Аркейд на личной странице в фейсбуке. Она отметила, что диагноз COVID-19 медики подтвердили в прошлый вторник.

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На протяжении длительного времени Марианна Фейтфулл находилась дома в самоизоляции и лечилась от обычной простуды, но болезнь начала прогрессировать, что заставило ее обратиться за квалифицированной помощью. Тест на коронавирус показал положительный результат, а врачи диагностировали пневмонию, которая развилась вследствие осложнений.

Ныне 73-летняя звезда 60-х Марианна Фейтфулл находится в одной из клиник Лондона. Пенни Аркейд предполагает, что заразить подругу могли сиделки, ведь сама певица не нарушала карантинного режима. Ее бывший муж художник Джон Данбар отметил, что экс-жена едва разговаривает и не контактирует со своей семьей.

Что известно о Марианне Фейтфулл?Певица начала карьеру с сотрудничества с рок-группой Rolling Stones, что позволило ей достичь успеха в Британии в 60-х годах. Однако звезда страдала от наркотической зависимости и анорексии. В 2006 году у нее диагностировали рак груди, а впоследствии Фейтфулл рассказала, что за 12 лет до этого у нее нашли гепатит С.