Британские металкорщики Bullet for my Valentine впервые дадут концерт в Киеве

Группа Bullet for my Valentine впервые выйдет на сцену в Киеве 22 апреля. Концерт состоится в клубе Stereo Plaza.

За 20 лет на сцене группа выпустила 5 студийных альбомов, продал тысячи копий по миру и собрал миллионную армию фанатов.

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Дебютный альбом The Poison получил статус золотого от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Второй альбом Skream Aim Fire сразу же после выхода попал на 4 место в чарт Billboard.

Bullet For My Valentine играет музыку в жанрах металкор, хэви-метал, трэш-метал. Впервые в Украине коллектив выступил летом на фестивале ZaхidFest-2018.

Билеты на столичный концерт появятся 11 января на melnitsa.org

Смотрите видеоклип песни Tears don'T Fall группы Bullet For My Valentine