Британский певец Сэм Смит показал, как наслаждается летом: забавное фото

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Сэм Смит
Сэм Смит / www.gettyimages.com

Британский певец Сэм Смит, который является обладателем не одной музыкальной награды, в том числе премии "Грэмми", показал шуточное фото в социальных сетях.

Сэм Смит, который открыто демонстрирует свою нетрадиционную ориентацию, опубликовал новое фото на своей странице в Instagram, где за ним следят 13 миллионов пользователей.

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Мужчина позирует в нижнем белья неоново-зеленого цвета со шляпой на голове, прикрывая себя от солнечных лучей. "Лето – для тебя (Hot girl summer)", – добавил артист в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Smith (@samsmith)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Smith (@samsmith)

 

К слову, Сэм Смит месяц назад презентовал клип на песню How Do You Sleep?, который уже имеет более 71 миллиона просмотров!

Сэм Смит – How Do You Sleep: смотрите видеоклип

Сэм Смит известен своим популярным хитом I'm Not The Only One и Too Good At Goodbyes (больше 1 миллиарда просмотров в YouTube), а также такими композициями как Stay With Me, Writing's On The Wall, Lay Me Down, Money On My Mind и другими.

Сэм Смит – Too Good At Goodbyes: смотрите видеоклип

Впервые Сэм намекнул на свою нетрадиционную ориентацию в 2015 году, а впоследствии начали распространяться слухи о неравнодушном отношении к мужчинам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Smith (@samsmith)

 

 

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Теги: LifeStyle Курьезные новости
Источник: LifeStyle 24
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