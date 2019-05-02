Британский студент ищет места, где снимали известные фильмы: интересные фотосравнения

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Кадр из фильма "Чудо-женщина"
Кадр из фильма "Чудо-женщина" / STEPPING THROUGH FILM

20-летний студент Томас Дюк, который живет в Великобритании и изучает историю кино, не ленится искать локации, где снимали известные фильмы. Парень накладывает кадры из лент на собственные фото и выкладывает в Instagram, сопровождая сообщения фактами о фильме и кинематографе в целом.

За последние полгода Дюк нашел 150 различных мест со съемок известных фильмов. В частности, в коллекции имеет локации со съемки "Гарри Поттера", "Реальной любви", "Отверженных", "Теории всего", "Чудо-женщины", саги о Джеймсе Бонде, "Фаворитки", пишет BBC.

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"Эта мысль у меня была уже давно. Я люблю узнавать новые места, особенно связанные с кино, которое я обожаю. Я всегда стараюсь побывать в тех местах, которые много для меня значат, которые я видел только в кино", – рассказал Дюк.

Своим необычным хобби студент завоевал расположение 50 тысяч человек в Instagram.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Кино
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