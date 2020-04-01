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Британский журнал Grazia разместил на обложках врачей, которые борются с коронавирусом

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Героиня журнала Grazia / Instagram / @graziauk

Известный еженедельный женский журнал Grazia присоединился к мировому медиасообществу и опубликовал на титульных страницах издания портреты врачей. Именно они стали символом в борьбе с пандемией вируса.

Женщины-врачи в медицинских костюмах и с карточками в руках стали звездами новых выпусков британской версии журнала Grazia. Новые кадры появились на инстаграм-аккаунте издания, где главная тема номера звучит как "С фронта".

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В фотоистории приняли участие реаниматолог Джанита Гарибалан (Janitha Gowribalan), врач скорой помощи Розена Аллин-Хан (Rosena Allin-Khan), старшая медсестра Риченда Брауна (Richenda Browne) и фельдшер Сара Бланшар (Sarah Blanchard).

Наш последний выпуск посвящен людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы помочь другим,
– говорится в анонсе глянца Grazia.

Кроме фотографий, врачи коротко дали комментарии о буднях тяжелой работы в медицинских учреждениях. Отмечается также, что фотосессия проводилась всего несколько минут на парковках возле больниц с сохранением социальной дистанции между врачом и фотографом.

Героини журнала Grazia / Instagram / @graziauk

Напомним, что пандемия коронавируса также коснулась и фешн-индустрии и в целом медиа. Всемирно известные журналы публикуют на своих обложках реалии мира, а не гламур, или другие социальные проблемы. К примеру, итальянский журнал Vanity Fair и французский Elle также разместили на обложках врачей как символ борьбы с болезнью.

 

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 Великобритания LifeStyle Мода Стиль и мода
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